„Szerintem ez felfogás kérdése" – összejárnak exeikkel a TV2 sztárjai

Mischinger Péter és menyasszonya, Juci a Párharc második évadában bizonyíthatnak, ám a műsorban nem csak a bátorságukról tesznek tanúbizonyságot. Bizony, fény derül a magánéletük titkaira is, többek között arra, milyen viszonyban maradtak az exeikkel. Az egykori exatlonos válasza először meglepő lehet sokaknak, ám szerinte csak hozzáállás kérdése, hogy hogyan zárjuk le a múltat.

Mischinger Péter és Juci jó kapcsolatot ápol az exeikkel

Szerintem ez felfogás kérdése

– kezdte lapunknak Péter, aki szerencsésnek érzi magát, hogy a múltja szereplőire jó szívvel tud visszagondolni.

„Azt mondhatom, hogy jó barátságot ápolok az exeimmel. Lekopogom, egyszer sem váltunk el haragban, nincsen bennem tüske az irányukban. Olyannyira, hogy a volt barátnőm esküvőjén én voltam a vőlegényének a tanúja. Juci is hasonlóan áll ehhez a kérdéshez. Az ő exével már én is többször találkoztam, szoktunk beszélni is, sőt a kutyusához is rendszeresen visszajár” – árulta el Vesti, akit arról is megkérdeztük, hogy Jucival akadt-e már konfliktusuk. Tekintve, hogy a legutóbbi adásban egy kisebb félreértésnek szemtanúi lehettek a nézők.

Aprócska félreértés

A Párharc szerdai adásában is izgalmas pillanatoknak lehettek szemtanúi a nézők. Többek között a versenyzőknek egy pallón, a magasban kellett egyensúlyozniuk, ám az izgalom hevében egy kisebb vitahelyzet alakult ki. Mischinger Péter ugyanis mindent megtett, hogy biztassa kedvesét, Jucit, akit viszont zavart, hogy az egykori Kihívó ennyire vehemensen szurkolt neki. Hiába vezérelte tehát jó szándék, nem úgy sült el a dolog, ahogy tervezte…

„Ez egy olyan feladat volt, aminél elengedhetetlen volt a koncentráció, Jucit pedig zavarta, hogy én egy kicsit hangosabban biztattam. Annyira szurkoltam neki, hogy fel sem tűnt, hogy kiabáltam, de ennek a történetnek nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Helyben tisztáztuk egymás között a helyzetet” – mondta Vesti.