Halálra ítélt kiscicákat mentett az Exatlon sztárja – Videó

Hatalmas küzdő és aranyból van a szíve – mindig így jellemezték az Exatlon egyik legnépszerűbb Kihívóját. Kása András elképesztően érzékeny ember, aki szeretteiért mindent megtesz, legyen az családtag, vagy barát. És úgy látszik, ha bajba jutott állatokról van szó, akkor is helyén van a ketyegője. Mentett már kutyust, aki azóta is velük él, most pedig négy kölyökcica köszönheti neki az életét.

Kidobott, halálra ítélt kiscicákat mentett Kása András Fotó: Facebook

A biztos haláltól mentett meg négy kiscicát az Exatlon sztárja

Kása Andrásról kevesen tudják, hogy kukásautón dolgozik. Ennek köszönheti most négy kidobott, halálra ítélt kiscica az életét. Az exatlonista szerdán Baracskán dolgozott, az egyik kuka kiürítése után már a kocsin, mintha macskanyávogást hallott volna.

Amikor realizáltam, hogy a hang a kocsiról jön, elkezdtem széttúrni a szemetet és akkor már láttam, hogy az egyik kupac mozog. Egy összecsomózott nejlonszatyor volt az, amikor kinyitottam, a lélegzetem is elakadt, ugyanis négy egészséges, de valaki által halálra ítélt kiscica volt benne

– mondta Kása András.

„Hú, nem akarok káromkodni, pedig tudnék most nagyon, mert hogy tehet valaki ilyet? Nem ivartalanítja a cicáját és így akar megszabadulni a nem kívánt alomtól? Legalább elvitte volna egy menhelyre… Pár naposak az apróságok, még a köldökzsinór is rajtuk száradt, nem is volt kérdés, hogy hazaviszem őket.”

Háromóránként etetik a kicsiket éjszaka is

Azóta a négy kiscica biztonságban van, tápszert kapnak, fecskendőből kell még őket etetni.

„Amikor megtaláltuk őket, hívtam a céget, tettünk feljelentést, hiszen ez állatkínzás – folytatta. – Amióta nálunk vannak, beszereztünk nekik mindent, utánaolvastunk, mit hogyan kell csinálni. Már most a szívünkhöz nőttek, főleg a pároméhoz, hiszen én csak megmentettem őket, de ő gondoskodik róluk, meg a vejem. Rengetegen szeretnék őket befogadni, de egyrészt még nagyon kicsik, másrészt tényleg nem tudom, lesz-e majd szívünk elajándékozni őket!”