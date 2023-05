Békefi Viki elárulta, meddig marad otthon születendő gyermekével

Békefi Viki a várandóssága utolsó hónapjában jár. A második trimeszterben még úgy gondolta, mostanra egyetlen fellépést sem vállal, ám az élet olyan kivételes lehetőségeket kínált fel a számára, amit nem tudott visszautasítani. Nemrégiben például a pápának énekelt a tiszteletére megrendezett eseményen. Az énekesnő más egyéb munkára is igent mondott, mert néhány apró kellemetlenségtől eltekintve remekül érzi magát.

Itt a vége: visszavonult

Viki a 24 órán keresztül látható Instagram-sztoriban árulta el, megvolt az utolsó fellépése, és mostantól a kislányuk érkezésére helyezik a hangsúlyt.

– Nem akarom túlhajtani magam, természetesen nagyon fognak hiányozni a munkák, de most a kislányunkra kell koncentrálnunk. Be vagyunk zsongva, végül is papíron 14 nap múlva megérkezik a kislányunk, és egy másik életet fogunk élni. Izgalommal tekintünk előre, és nem szomorúsággal hátra – magyarázta a Borsnak Viki, aki elmondta, az utóbbi hónapokban elbúcsúzott kollégáitól és a színház falaitól.

– Az első pár hónap arról szól, hogy kötődés alakuljon ki, ez idő alatt nem is nagyon szeretnék visszamenni. Nem tervezem, hogy ebben az évben próbafolyamatot csinálok, vagy hogy megyek játszani, persze ez több dologtól is függ. Ha tudom vinni magammal a kislányomat és Ya Out a Madáchba, akkor elképzelhető, hogy jövőre bevállalok előadásokat, de egyelőre nem nagyon tervezem. Nem akarom „lepasszolni” a gyereket, ő a legfontosabb, és vele szeretnék lenni, illetve Ya Ou is úgy szervezi a munkáit, hogy a lehető legtöbb időt tudjon tölteni a kislányunkkal – árulta el a kismama, akinek 2 héten belül megszületik a gyermeke, akinek a fogadására már minden készen áll.