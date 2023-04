Veszélyes lehet a konyhai tevékenykedés Agárdi Szilvinek

A gyönyörű énekesnő, modell és esélyegyelőségi aktivista Agárdi Szilvi egy ideje teljesen megvakult, még sétálni is nehezére esik egyedül. Szilvi bámulatra méltó kitartásának és önfegyelmének köszönhetően nem mondott le imádott hobbijáról, a tereplovaglásról, de a konyhai tevékenységekről sem szeretett volna. Sokak meglepetésére kenyeret süt, muffint, szendvicskrémet készít, és még egy Tiramisunak is nekilát. Inspiráló személyisége elvarázsolja a rajongóit, de azért sokan féltik is a számára veszélyes kés vagy egyéb más szúró-vágó eszközök miatt.

Vakon főzni sokkal veszélyesebb, mint alapesetben Fotó: Illyés Tibor / MTI

Süt, főz vakon

Szilvit azonban sokkal keményebb fából faragták, vakon is megállja a helyét a konyhában.

„Szeretek sütni, főzni, de nem vagyok óriási konyhatündér azért.”

Vakon főzni még sokkal veszélyesebb, mint amúgy.

„Amíg láttam valamennyire, legalább a körvonalakat, jobb volt, de most nagyon kell figyelnem, hová nyúlok, mert egy pillanat műve, és levágom az egyik ujjam” – nevetett a telefonban a nem viccnek szánt bemondásán az énekesnő, és hozzátette, hogy természetesen nem olyan könnyű levágni egy ujját sem az embernek, túloz, de tényleg egy pillanat alatt veszélyes helyzetekkel találkozhat.

„Az olajjal a legnehezebb bánni a konyhában. Hiszen könnyen megégethetem magam a forró olajcseppekkel, ha felcsöppen. Van más, fontos praktikám is, amit meg kellett tanulnom, hogy elkerüljem a kés élét” – mesélte Szilvi tovább. Majd azt is elmesélte, hogy a kenyérrel különösen nehéz dolga van egy látássérültnek.

Fotó: TV2

„Külön tanították nekünk, hogyan vágjunk késsel egy kenyeret. Hajlított újjal kell megfogni, kell képezni egy kis kapucskát, hogy ne lógjon be az éle elé az ujjunk, így lehet óvatosan szeleteket vágni, ha nem látod, mit csinálsz. A legjobb, ha nagy a rend, és mindennek tudjuk, mi a helye!”

– emelte ki az énekesnő azt, ami a legfontosabb az előkészületek között.

Nemrégiben a méltán híres Parmában rendezték meg a pizza világbajnokságot, ahol Karvai Sándor, egy vak világrekorder is elindult. a verseny kapcsán Szilvi is elismerően nyilatkozott a dologról.

Örülök, hogy ilyen sok érzékenyítést látni a médiában! Nagyon fontos, hogy ne gondoljanak ránk úgy, mint egy ufóra

– szögezte le Agárdi Szilvi.

Egy kísérletre adtuk a fejünket, ahol megnéztük, vajon látás nélkül hogyan boldogulunk a konyhában....