Vérmes, önjelölt biztonságiak óvják Lajcsi otthonát – Videó

Feltehetően riadólánc működhet az apró településen, melynek nagy részét Galambos Lajos, majd 5 milliárd forintért hirdetett birtoka teszi ki. Ha egy autó megjelenik a hosszú bekötőút elején, számítania kell rá, hogy hamarosan megjelenik egy autó, teli villogószemű amazonokkal. Igen, valóban hölgyek vigyázzák az uradalom nyugalmát. A Bors munkatársa péntek délelőtt járt arra, és bizony nem fogadták kitörő örömmel a helyiek.

Galambos Lajos biztonságban tudhatja birtokát Fotó: Markovics Gábor

Hol egy furgon hajtott be a gazdasági bejáraton, hol pedig egy-egy személyautó érkezett a házhoz. Az egyikben önjelölt biztonságiak ültek, akik az idegen autó láttán körözni kezdtek a birtok körül és ahányszor elhaladtak munkatársunk mellett, marcona ábrázatot öltöttek, jelezvén nemtetszésüket. A”járőr autóban” egyébként három hölgy ült, akik egy ponton hangot is adtak ellenérzéseiknek és kérdőre vonták kollégánkat. Miután megtudták, kik vagyunk, még inkább ellenségessé váltak, sőt, távozáskor el is állták az utunkat.

A sötét színű autó sofőrje minden idegent árgus szemekkel figyel Fotó: Nagy Zoltán

A szomszédok többsége még a kerti munkát is abbahagyta, amikor próbáltunk velük szóba elegyedni és szinte kivétel nélkül azt mondták, hogy egyáltalán nem ismerik a birtok lakóit, még csak beszélő viszonyban sincsenek az ott élőkkel. Az egyikük végül úgy döntött, hogy ha név nélkül is, de beszél velünk. Így megtudtuk, mi is a helyzet Boldogasszonypusztán, mióta Galambos Lajos becsukta maga mögött a kertkaput és elindult majorságából Baracskára, ahol a következő legkevesebb 11 hónapot tölti majd egy szűkös cellában.

A birtok falain belül folyamatosan dolgoznak Fotó: Nagy Zoltán



„Csendesebb lett itt minden, mióta Galambos úr elment, de azt azért nem mondanám, hogy megállt volna az élet. Csak a drága autók nem jönnek, hiszen a barátai most egy darabig hiába is érkeznének. A birtok hatalmas és az mégsem járná, hogy az enyészeté legyen, amíg Lajos vissza nem tér. Szóval a munkások most is itt vannak és teszik a dolgukat. Füvet nyírnak és karbantartási munkálatokat is végeznek.

Néhányan itt is élnek a birtokon, szóval éjjelente sem hal ki teljesen a terület.

Sőt, csütörtökön Lajos volt felesége, Boglárka is járt itt, legalábbis az autója itt állt. Szerintem csak beugrott valamiért, mert nem maradt sokáig – magyarázta a trombitaművész szomszédja, aki szerint Lajcsi gyermekei biztosan gyakran tesznek majd látogatást a kúriában, hiszen bár már kirepültek, korábban is gyakori vendégek voltak a birtokon.