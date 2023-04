Nincs kivételezés: Rúzsa Magdiékra kegyetlen feladat vár a pápa látogatásakor

Tizenegyezer meghívott előtt oszt áldást a Papp László Sport Arénában, április 29-én délután Ferenc pápa. Az eseményre a különleges engedéllyel kaptak lehetőséget a látogatók, akik a hivatalos program szerint énekkel fogadják a szentatyát, aki aztán körbe megy a jelenlévők között, hogy ezzel is erősítse a közelséget.

Ferenc pápa érkezésére tömegek várnak Fotó: Franco Origlia

Elhangzik az esemény hivatalos dala is

Az Arénába meghívást kapott a Forráspont Band és a 4 Akkord Show Kórus mellett a pápalátogatás hivatalos dala is felcsendül majd, melyben Szőcs Reni, Nagy Bogi, Szandi, Dolhai Attila és Dánielfy Gergő énekel, majd utánuk lép színpadra.

Az előadás után következik a zenés blokk csúcspontja, amikor Rúzsa Magdi lép színpadra. Az, hogy az énekesnő is fellép, csak a napokban derült ki, így még nem volt lehetősége hosszabb interjút adnia a témában. De, talán ha akarna sem tudna sok mindent mondani, hiszen a hírek szerint olyan komoly biztonsági intézkedéseket eszközöltek a szervezők még a meghívott fellépőkkel szemben is, ami semmi esetre sem nevezhető hétköznapinak.

Az énekesnő karrierje egyik legfontosabb eseménye lesz a pápai látogatás Fotó: Móricz István

Ritkán látott biztonsági intézkedések

Bár hivatalosan senki sem beszélhet róla, a Ripost bennfentes információkhoz jutott: ezek szerint a fellépőkkel már napokkal az esemény előtt közölték, hogy a színpadi technikát minél előbb a helyszínre kell szállítani. Kegyetlen feladat vár Rúzsa Magdiékra, a műsort természetesen lepróbálják többször, az utolsó próba után, két nappal az esemény előtt minden hangszert be kell vinni az Aréna területére. A dobokat, cintányért, a gitárt, a mikrofonokat, a legapróbb hangszer alkatrészeket is, ugyanis a fellépés napján már senki sem vihet magával semmit a kistáskáján kívül. Természetesen a személyes holmikat is nagyon szigorú ellenőrzés alá vetik a belépéskor, a zsebeket ki kell üríteni, a kabátokat - ha hűvösebb az idő és kell - le kell venni. Az ellenőrzés hasonlítani fog a reptereken tapasztalt átvizsgálásra... Éppen ezért a meghívottaknak és a fellépőknek is már órákkal az esemény előtt meg kell jelenniük, hiszen nem lesz lehetőség arra, hogy valaki az utolsó pillanatban szaladjon be mondjuk a művészbejárón, mert éppen elkésett. Aki nincs ott időben, az kint marad.

Ferenc pápa hamarosan ismét Budapesten landol Fotó: Botár Gergely / MTI

Ferenc pápa április 28. és 30. között tartózkodik majd Magyarországon, találkozik a legfőbb állami méltóságokkal, és szentmisét is tart a Kossuth téren.