"Megfagyott a levegő a stúdióban" - Riportalanyával hozták össze Gáspár Evelint

Gáspár Evelin közgazdász végzettsége ellenére nem a szakmájában képzeli el magát. Épp ezért jelentkezett tavaly ősszel a TV2 egyéves műsorveztő képzésére. Azóta már többször feltűnt a csatorna különböző műsoraiban, például a Sztárban Sztár egyik adásában Oláh Ibolya mögött táncolt az egyik produkcióban, amikor is a gyakorlatát teljesítette. Azt is kijelentette, hogy a háttérmunka sokkal inkább érdekli, de nemrég műsorvezetőként is kipróbálhatta magát, ugyanis a Zenebutik csatorna (ami a TV2 Média Csoport zenecsatornája – a szerk.) húsvéti kívánságműsorát vezethette. Egymást váltották a vendégek, de legalább ennyire megosztotta a nézőket a teljesítménye is. A stúdióban járt az Eldorado együttes, ezután pedig az énekessel "hozták össze" a nagyobbik Gáspár lányt. Az érintett férfi, Illés Attila a Metropolnak árulta el, csupán arról volt szó, teljesen véletlenül sikerült Evelinnel összeöltöznie, ezután suttogtak arról, hogy mennyire összeillenek. Persze mindkettőjük számára kellemetlen volt ez a helyet, főleg mivel mindketten komoly kapcsolatban élnek.

A kissé kelletlen szituáción végül jót nevettek. Fotó: Illés Attila

„Április 21-ére kaptunk meghívást a Zenebutik Napi Kívánságműsor című adásba. Nagyon örültünk a lehetőségnek, mert mindig jó élménnyel távozunk a TV2 székházából" – kezdte lapunknak Attila. "Most sem volt ez másképp, hiszen meglepetésünkre a műsor aznapi házigazdája Gáspár Evelin volt. Az elején tudtuk, hogy jól fogunk szórakozni, hiszen őt is úgy ítéltük meg, hogy velünk együtt egy fiatalos, vicces személyiség. A stáb is hamar ráérzett a szituációra, mivel Evelinnel szinte egybe öltöztünk, ami feltűnt mindenkinek és egyből jöttek az ötletek, milyen jó párost alkotunk!

Először hirtelen megfagyott a levegő az ötlettől, mivel Szandra, a feleségem is a stúdióban volt.

Nyilván nagy nevetésbe torkollott a dolog, amikor jött a helyesbítés, hogy „mint műsorvezetők” – mesélte mosolyogva.

Attila és Szandra most is jó élményeket szerzett a TV2 műsorában. Fotó: Illés Attila

Az énekes azt is elárulta, felesége és Evelin is azonnal megtalálta a közös hangot.

„Ez szintén nagy boldogság volt számunkra, mint ahogy az is, hogy legújabb dalunk itt debütálhatott először.

Mindenesetre nem biztos, hogy valaha közös műsorunk lesz Evelinnel és az összeboronálás is csak egy poén volt!

– mondta érdeklődésünkre Attila, aki nem csak a színpadról lehet sokak számára ismerős, ő az a fiatalember, akit rendszeresen összekevernek hasonlóságuk miatt ByeAlex-szal.