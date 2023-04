Gyászol a Depeche Mode kiadója, szörnyű hír érkezett

62 éves korában elhunyt Mark Stewart, a The Pop Group frontembere, aki szólókarrierjében a poszt-punk, a dub és a funk zenei stílust képviselte - írja a The Guardian. Halálhírét az együttes brit kiadója, a Mute erősítette meg, amely társaság többek között a Depeche Mode, a Nick Cave and the Bad Seeds és a New Order zenei anyagainak kiadásaiért is felel:

We've lost such a dear friend, please respect the privacy of Mark's Family and friends at this time.

MARK STEWART – 10/8/60 – 21/4/23https://t.co/Edd3ZCjPIP pic.twitter.com/gPireQjLy2 — Mute (@MuteUK) April 21, 2023

"Ennek az eredeti, rettenthetetlen, érzékeny, művészi és szórakoztató embernek a tiszteletére, gondolkodjatok saját magatok és kérdőjelezzetek meg mindent. A világ Mark Stewart miatt változott meg, nélküle soha nem lesz ugyanaz" - írta a kiadó.

Daniel Miller, a Mute vezetője szerint Stewart alulértékelt művész volt:

"Zenei befolyása sokkal nagyobb volt, mint azt gyakran elismerik... Nem tudom elképzelni, hogy más lenne, mint nyugtalan, de remélem, hogy megtalálja a maga különleges békéjét."

Stewart 1960-ban született, Bristolban nőtt fel, ahol 1977-ben megalakította barátaival a The Pop Groupot, amely punk bandaként indult, de jazz és funk elemeket is vegyítettek a zenéjükbe. Zenéje nyíltan politikai volt, az igazságtalanságot, a kapitalizmust és a tekintélyelvű kegyetlenséget ostorozta, miközben a művészetet mint menekülést ünnepelte - néha egyetlen dalban, mint a The Pop Group klasszikusában, a We Are All Prostitutes-ben. A zenész halálának okát nem közölték.