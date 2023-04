Ez kiverte a biztosítékot: súlyos szabályt szegett meg Katalin hercegné

Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné mindig próbál arra ügyelni, hogy megjelenésükben és viselkedésükkel is kifogástalanul jelenjenek meg a nyilvánosság előtt.

Hatalmas botrányt váltott ki Katalin hercegné szépségápolási rutinja Fotó: Pool / i-Images / Northfoto

Így volt ez húsvétvasárnapkor is, amikor családjával együtt tiszteletét tette a windsori kastélyban lévő szentmisén. A hercegné ezúttal is gyönyörű volt, azonban a megjelenése nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Ugyanis a palota dolgozói erősen bírálták azért, amiért az egyház legfontosabb ünnepén nem tartotta be a brit királyi öltözködési kódex szigorú szabályait.

Katalin hercegné öltözködése minden szempontból megfelelő volt, azonban szépségápolási rutinjával egy fontos szabályt felrúgott. Tűzpirosra festette a körmeit, amely egyáltalán nem számít szokványosnak a királyi család életében – írja a People.