Harry herceg mostohatestvére kitálalt az igazságról

Harry herceg könyvében a Spare (Tartalék) című művében kendőzetlen őszinteséggel, és sok helyen bántó megfogalmazással beszél a családjáról. Sokan úgy is gondolják, hogy túlzóak és szenzációhajhászok az állításai. Ezt erősíti most az is, hogy Kamilla királyné előző házasságából született fia Tom Parker Bowles megvédte anyukáját és új férjét Harryvel szemben.

Harry herceg a könyvében nagyon rossz véleménnyel volt Kamilláról /Fotó: lev radin / shutterstock

Történt ugyanis, hogy Harry a könyvében úgy fogalmaz Kamillával kapcsolatban, hogy:

Vegyes érzelmeim vannak azzal kapcsolatban, hogy mostohaszülőt szerezzek magamnak. Főleg egy olyan nőt, akiről azt hiszem, hogy feláldozott engem a személyes marketingjének oltárán.

- mondta el egy interjújában Harry herceg - idézte szavait a Daily Mail. Kiderült az is, hogy testvérével Vilmos herceggel könyörögtek apjuknak, hogy ne vegye feleségül Kamillát, ugyanis féltek tőle, hogy csak kiakarja használni apjukat a hölgy.

Most azonban Tom Parker Bowles tiszta vizet öntött a pohárba az anyukájával kapcsolatban, és reagált az őt ért vádakra.

Ez nem csak valami játék volt a részéről, egyszerűen csak hozzáment ahhoz az emberhez, aki szeret

- kezdte el beszélgetés során a férfi, majd hozzátette:

Ettől még nem lesznek nekünk címeink, és nem fogunk birtokokat szerezni csak azért, mert az anyukámat innentől királynénak szólítják. Én sem leszek herceg ettől

- zárta sorait a mostohatestvér.