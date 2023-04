"Egymásnak estek" - Vilmos herceg nem is olyan kedves ember, mint hinnéd

Meglepő dolog derült ki Vilmos hercegről apja, Károly király életéről szóló életrajzi könyvben.

Fotó: BRIAN LAWLESS

A mű elsősorban természetesen Károllyal foglalkozik, azonban életrajzi könyv lévén családjáról is szó van benne, így Vilmos és Harry hercegről is derültek ki érdekes dolgok. A Page Six szúrta ki, hogy Robert Jobson Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed című könyvének egyik fejezetében a trónörökös természetéről is szó esik, a leírtak alapján pedig nem fenékig tejfel az élet Vilmossal. Jobson állítása nem légbőlkapott, ugyanis több palotai dolgozóval is beszélt információgyűjtése során, az egyikőjük pedig, – aki már hosszú évek óta szolgálja a királyi családot, – elárulta, hogy Vilmos bizony elég nehéz eset tud lenni.

Eltökélt személyiség, viszont emiatt türelmetlenné tud válni

- magyarázta a negyvenéves hercegről, hozzátéve

Károly is könnyen be tud gurulni, jön egy hirtelen kitörése, de egy pillanat alatt meg is feledkezik róla. Vilmos viszont ritkán felejt.

A könyv szerint Vilmos nem tud csak úgy túllépni dolgokon, talán ennek tudható be az is, hogy öccsével, Harry herceggel sem tudnak kibékülni. Olyannyira, hogy Fülöp herceg temetése apjuknak, Károlynak kellett közbelépnie, annyira egymásnak esett a két testvér.