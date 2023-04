„Bátran küzdött, szerető férj volt” – Gyászol a zenekar, legyőzte a rák a basszusgitárost

73 éves korában, a rákkal vívott kétéves küzdelem után elhunyt Cliff Fish, a Paper Lace nevű popegyüttes basszusgitárosa. A szomorú hírt a zenész családja jelentette be – írja a Daily Star.

A brit együttes az 1970-es években érte el legnagyobb sikereit, több számuk is a slágerlisták élmezőnyébe került, például a Billy Don’t Be a Hero és a The Night Chicago Died című szerzeményeik. Fish a húszas éveiben járt, amikor basszusgitárosként csatlakozott a bandához, amely ugyan már rég nem adott ki új dalokat, de még rendszeresen fellépett.

Családja szerint a zenész sokat szenvedett ugyan a betegsége miatt, de bátran küzdött, és mindig igyekezett teljes életet élni. Búcsújukban arról írnak, Fish nemcsak nagyszerű és tehetséges művész volt, de egy nagyon kedves, jólelkű ember, szerető és elhivatott férj, apa és nagyapa is.