Boldogság: megtudtuk Rihanna születendő babájának nemét

Rihanna, a világhírű énekesnő 2022 májusában adott életet első gyermekének. A baba apja a szintén világhírnek örvendő rapper, A$AP Rocky, aki hamarosan újra édesapa lesz. Rihanna pocakja ugyanis egyre kerekedik, újra terhes, így talán már nem kell sokáig várnunk, hogy érkezzék a második baba is.

Rendkívül emlékezetes volt Rihanna bejelentése: a Super Bowl kupán tudatta a világgal, hogy második gyermeküket várják, ezzel pedig be is írta magát a Halftime Show történetébe: ő volt a legelső nő, aki terhesen lépett fel ezen a színpadon.

A második gyermeknek örülnek is a rajongók, meg nem is. Természetesen nagyon boldogok Riri boldogsága miatt, ugyanakkor már mindenki nagyon várta, hogy visszatérjen az énekléshez, újra dalokat írjon és klipeket forgasson, valamint hogy koncerteken csillogjon. Most, hogy újra babát vár, a nagy visszatérés tovább tolódik.

Ami azonban mindenkit érdekelt már hosszú ideje, hogy vajon mi lesz a baba neme. Az első baba fiú lett, na de mi a helyzet a másodikkal? A külföldi sajtó heves találgatásokba kezdett. Mivel még nem jelentették be hivatalosan, ezért lesifotósok tömkelege próbálja ezt kideríteni. Nemrégiben lencsevégre kapták, ahogyan az énekesnő rózsaszín szoknyát vásárol, ebből pedig arra következtettek az emberek, hogy Rihanna kislányt vár.

Ezt persze nem lehet készpénznek venni, hiszen más oka is lehet a vásárlásának, annyi azonban bizonyos, hogy Rihanna már az első terhessége alatt is kijelentette, hogy mivel ő maga egy fekete nő, ezért neki is világra kell hozni egy másik fekete nőt.