A legrosszabbkor érkeznek a NÉBIH ellenőrei a TV2 sikersorozatába

A séfek helyett egy rágcsálóé lesz a főszerep április 30-án, vasárnap este a TV2 sikersorozatában, a Pepében, aminek már a második évadát láthatják a csatorna nézői. A történet szerint ugyanis a NÉBIH ellenőrei éppen akkor érkeznek az étterembe, amikor a Kovács Panka által alakított Fanni és a Medveczky Balázs által megformált Dani találnak egy kisegeret, ami csalafinta módon elrejtőzik. Mivel egyikőjüknek sem sikerül megfognia, végig azon rettegnek, hogy nehogy az ellenőr észrevegye a leleményes kis rágcsálót.

Szép kis felfordulást okozott a kisegér Fotó: TV2

A Fannit alakító Kovács Panka elárulta a Metropolnak, hogy még életében nem forgatott egérrel, ám sokakkal ellentétben kifejezetten kedveli azokat.

"Korábbi filmes munkáim során eddig még csak lóval dolgoztam. A készítők felhívtak, hogy félek-e az egerektől, mert itt meg is kéne majd fogni. Nekem ezzel semmi problémám nem volt. Hoztak három egeret, nagyon kis cukik voltak, bevallom, én nem tudtam, hogy ennyire okos kisállatok! A tréner ott tanította be őket a feladatra. A jelenetben le kell tennem az utcán a földre és biztos voltam benne, hogy világgá fog szaladni. Egy kis házikót tett a kamera alá és lepróbálták az útvonalat a kisegérrel és akárhányszor elengedtem, mindig beszaladt a házikójába. Persze, mielőtt elkezdtünk forgatni, azt is megmutatták, hogyan kell őket szakszerűen megfogni. Egyedül attól féltem, hogy a leállásban nehogy véletlenül megnyomjam, amikor mocorog a kezemben" – mesélte nevetve Fanni.

Kovács Panka hamar összebarátkozott az állattal Fotó: TV2

Medveczky Balázst sem riasztotta el a szürke rágcsáló, sőt, kifejezetten jóban lett az egérrel és a dublőreivel.

Medveczky Balázs nem riasztotta el a kis betolakodó Fotó: TV2

“Eddig én is csak lóval és kígyóval dolgoztam. Persze, ha nem háziállattal dolgozunk, van egy kis tartózkodás, de ez ebben az esetben is hamar elszàllt. A kisegér ( és dublőrei) nagyon jó fejek voltak, olyannyira, hogy a leállásokban is velük maradtam és “ismerkedtünk”. Azzal a jelenettel, amikor az egérnek elő kell bújnia egy nagy bútor alól, meggyűlt a bajunk, de csak azért, mert az egérke olyan jól érezte magát alatta, hogy alig akart kijönni. Feszülten vártuk őt odakint és nagy volt az öröm, amikor kidugta az orrát végre”

– árulta el a Metropolnak a TV2 sorozatának szereplője.

A közelgő epizód azonban nemcsak az egérkéről fog szólni, hiszen ebben a részben debütál Huzella Juli, aki Vikit alakítja és NÉBIH ellenőrnek adja ki magát, hogy Vincét bosszantsa, akit korábban majdnem elgázolt az utcán biciklivel. Nem mellesleg A Básti Juli által megformált Mariann unokahúga, aki Berlinből tér haza.