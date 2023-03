Megszületett a nap legkeményebb döntése: neki ért véget a Sztárban Sztár

A korábbi adásokkal ellentétben sokkal nagyobb volt a Sztárban Sztár ötödik műsorában a tét, ugyanis végül két énekesnek ért vége a verseny. Az első kiesőnek esélye sem lehetett visszaérni: aki a zsűritől és a közönségtől a legkevesebb szavazatot kapta, máris búcsúzott. Meglepő módon ketten is ott álltak a kiesés szélén, Sipos Tomi és Kamarás Iván ugyanis épp ugyanannyi pontot gyűjtött össze. Végül kettejük sorsát a közönség szavazatai döntötték el, ennek értelmében Kamarás Iván volt az, akiről először megtudtuk: a jövő héten már nem játszhat.

Kamarás Iván Karel Gott bőrébe bújt Fotó: Markovics Gábor / Bors

Ketten estek ki a Sztárban Sztár adásából

A második körös szavazás is tartogatott meglepetéseket. Biztosan továbbjutott Gubik Petra, Valkusz Milán és Sipos Tomi – valamint persze Oláh Ibolya, aki a napi győztes volt, így már az első szavazókör után megnyugodhatott. Azaz Schoblocher Barbara, Trap kapitány és Kiss Ernő Zsolt sodródott a kiesés szélére. A zsűri Schoblocher Barbarát mentette meg. Az indoklás során többen kiemelték: ő hozta leginkább azt, amiről a műsor szól, azaz ő keltette legjobban életre azt, akit kellett. Szóba került az is: Trap kapitány sokszor megmentették már, és most is maximális pontszámot kapott az ítészektől, mégis a veszélyzónába jutott.

A közönség végül Trap kapitányt mentette meg, azaz Kiss Ernő Zsolt búcsúzott a műsorból másodikként.