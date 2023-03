Megrázó titkot árult el a Dallas Lucyje: Charlene Tilton teljesen összetört

A ‘80-as évek egyik leghíresebb és legirigyeltebb tévésztárja volt Charlene Tilton, aki az Ewing család Lucyjaként vált híressé. 1981-es tévés esküvője 65 millió nézőt vonzott, több mint 500 magazin címlapján szerepelt, és rendszeres vendége volt a show-műsoroknak is. De a színfalak mögött Tilton komoly traumákkal küzdött. Még a kollégái - a szeretett Larry Hagman - előtt is titkolta, hogy keményen kell küzdenie azért, hogy segíteni tudjon mentálisan sérült édesanyjának. A People magazinnak adott interjújában a színésznő elmeséli fájdalmas múltjának történetét, és azt, hogy 64 évesen hogyan talált elégedettséget egy csendes nashville-i életben lányával, Cherish Lee-vel és unokáival.

Fotó: AFP

“A Dallasban igazi forgószél voltam. Minél idősebb lettem, annál jobban megtanultam a jelenben lenni a mindennapokban. Most nagyon elégedett vagyok” - mondta az interjúban Tilton.

A béke érzése nem volt mindig jelen a színésznő életében, ugyanis gyerekkorában nem vállalta fel őt édesapja. Charlene édesanyja, Katherine titkárnőként dolgozott és váratlanul esett teherbe, miután találkozott a légierő egyik pilótájával a Pentagonban.

"A biológiai apám nem akarta, hogy bármi köze legyen hozzám. Látnia kellett, hiszen a Dallas nagy népszerűségnek örvendett, mégsem keresett sosem."

Míg minden péntek este amerikaiak milliói ámultak a Dallas csillogásán, Tilton titokban tartotta megrázó magánéletét: édesanyja súlyos mentális betegséggel küszködött, és végül skizofréniával diagnosztizálták. "Akkoriban a mentális betegségekről nem beszéltek. A szőnyeg alá söpörték" - mondja Tilton.

A színésznő felidézte a fájdalmas emlékeket, amiktől teljesen összeomlott: az anyja gyakran őrjöngött, kis dolgokon is felhúzta magát, ledobták őket egy vonatról is, mert az anyja összeomlott az út során, 5 éves korában egy idegen városban maradt egyedül, mert a rendőrség letartóztatta az anyját, mert akkor is őrjöngött.

"Emlékszem, a filmek menekülést jelentettek nekem. Néztem Julie Andrewst a Muzsika hangjában vagy a Mary Poppinsban, és arra gondoltam, bárcsak ő lehetne az édesanyám."

Ötéves korában az anyját végül intézetbe zárták, ő pedig rokonokhoz, majd nevelőszülőkhöz került. "Hallottam, amikor arról beszéltek, hogy le akarnak passzolni valakinek. Akkor megfogadtam, hogy nem fogom engedni, hogy valaha is függjek valakitől."

Amikor Tilton majdnem 8 éves volt, az anyját kiengedték, és visszaköltöztek Kaliforniába. Ám a gyógyszeres kezelés ellenére ("Mindig sok pirulásüveg volt a környéken"), az anyja továbbra is küzdött. Egyszer, amikor Tilton egyik középiskolai műsorát nézte, „küzdeni kezdett önmagával, és hangosan kezdett vitatkozni magával” – emlékszik vissza Tilton. "Meg akartam halni a zavaromban."

Lakásuk gyakran koszos volt, és az anyja nem volt hajlandó másba vizelni, mint Tupperware dobozokba: "Ez évekig ment. Soha nem tudtam áthozni barátokat."

Még tinédzser volt, amikor 1978-ban Jockey Ewing cselszövő unokahúgaként megkapta a szerepet, Tilton már egyedül élt Los Angelesben, miután elköltözött anyja nyomorúságos lakásából. "Egy este átkúszott rajtam egy patkány, és azt mondtam: "Nem tudok így élni."

Anyja gyakran zaklató leveleket írt a Dallas készítőinek is, amikor azonban a lánya segíteni akart neki, elzárkózott. A stábból senki sem tudta, min ment keresztül a színésznő.

Miután édesanyja 2001-ben meghalt, randevúzni kezdett Cheddy Hart operatőrrel, és elvállalt néhány kisebb szerepet. De 2009-ben, amikor eljegyezték egymást, a férfi hirtelen meghalt szívelégtelenségben, ami egy sötét időszakba sodorta a színésznőt. "Csak ültem a kanapén, ittam és cigarettáztam" - mondja. Egy barátja az Autism Színészek szervezetében való részvétele inspirálta őt az önkéntességre. „Szerettem a diákokat” – mondja. "Ahhoz, hogy megszabadulj a saját depressziódból vagy bánatodból, segíts valakinek."