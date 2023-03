Megható üzenet Zámbó Krisztiántól minden nőnek

Több szempontból is különös, keserédes születésnap előestéjén van most Zámbó Krisztián: szeretett édesapja ugyanis nem élhette meg a 43. születésnapját. Most Jimmy legidősebb fia tölti be ezt a kort. Hogy miként fogja tölteni Krisztián a napot, kivel és hogyan ünnepel, arról részletesen számolt be a Borsnak, így csütörtökön minden kiderül! Azonban nemcsak születésnapjáról kérdezte a lap, de a szerdai nőnap kapcsán arra kérték, üzenjen valamit a hölgyeknek!



Nem vagyok pont abban a passzban, hogy kívánjak nekik

– ismerte el nevetve, célozva feldúlt szerelmi életére: néhány hete ugyanis immár sokadjára szakított Zsuzsikával.



– De jobban belegondolva, azt üzenném, hogy tartsanak ki a férfiakkal szemben, akik néha elfelejtenek romantikusak lenni. Kívánok nekik szerelemben gazdag életet, és hogy hercegnőként bánjanak velük!