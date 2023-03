Gyászol a Muzsika TV sztárja: „Becsuktad az ajtót és máshol vártak téged, tárt karokkal”

Hiába, sajnos a dolgok természetes menete szerint, előbb vagy utóbb elveszítjük szüleinket. Mindegy, hogy a koruk miatt, vagy egy betegség után megy el szerettünk, nagy fájdalom jár át bennünket. A veszteséget sokszor megkönnyítheti, ha kiadjuk érzéseinket, így búcsúzván el szerettünktől, ebben hisz a Muzsika TV sztárja is, Jessy, alias Péter István, aki ezekkel a sorokkal vett végső búcsút édesanyjától a minap.

– Drága Édesanyám... az Angyali seregek üdvözölnek téged. Köszönöm, hogy felneveltél bennünket a húgommal, te voltál a legnagyobb tanítom, és a legszeretetteljesebb kritikusom, mindig boldogan követted utunkat. Hatalmas üresség maradt itt nélküled, drága „Manyikanéni” és „Mámáka” örökké élni fogsz a szívünkben...

csak az ad most megnyugvást, hogy tudom, itt „becsuktad az ajtót és máshol vártak téged, tárt karokkal

– írta Facebook-oldalán Jassy megható üzenetét. István egyébként népszerűségét éppen érzelmes dallamaival vívta ki sok zeneszeretőnél. Ilyen és ehhez hasonló dalokat énekel műsorában is a „Tutti Buli Jessy-vel”-ben, ahol rengeteg rajongót gyűjtött be az idősebb generációból és fiatalabbakból egyaránt, és bizonyára édesanyja is nagyon büszke volt rá.

Nem lehet tudni, vajon mi vitte el a hölgyet, azonban a tömeges részvétnyilvánítások csak úgy özönlenek a zenész oldalára, akinek sok erőt és vigaszt kívánnak gyászában.

Őszinte részvétem. Ha édesanyát elveszítjük, egy új világ kezdődik az életünkben, sajnos. Erőt, kitartást a családnak. Az angyalok vigyázzanak rá!

– írták Jassynek –, aki értesüléseink szerint, a kezdetekben csupán egy hátizsákkal érkezett Erdélyből hazánkba szerencsét próbálni...