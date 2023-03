Bilincsben vitték el, megtörte a csendet L.L. Junior és G.w.M. zenésztársa

Fegyvereket, golyóálló mellényeket is találtak az autójában. Azzal vádolják, hogy rablásra készülhetett a társaival. Ez Bálint szerint hazugság. Bár még nem beszélhet sokat a nyomozás miatt, azt elmondja, állítja, hogy sosem használt éles fegyvert - számolt be róla a Tények. L.L Junior és G.w.M zenésztársa most szeretné tisztára mosni a nevét.