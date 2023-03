A bíróság elutasította Galambos Lajos halasztási kérelmét: börtönbe kell vonulnia

Az ismert magyar trombitásnak mégis fel kell öltenie a rabruhát.

Galambos Lajosnak mégis börtönbe kell vonulnia Fotó: Bors

Ahogy azzal már mi is foglalkoztunk, Galambos Lajos áram-, gáz- és vízlopási ügy miatt állt bíróság elé, a Budapest Környéki Törvényszék pedig, mint másodfokú bíróság december 7-én jogerősen 3 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte a zenészt, akinek február 15-én kellett volna megkezdenie börtönbüntetését. Erre azonban nem került sor, ugyanis a Törvényszék halasztást adott a zenésznek egészségügyi okok miatt, most azonban úgy döntött, hogy mégis be kell vonulnia.

A Budapest Környéki Törvényszék közleménye szerint ugyanis a

Budaörsi Járásbíróság, mint perbíróság a kérelmet határidőben elbírálta és 2023. február 28. napján határozatában elutasította, mivel annak törvényes oka nem áll fenn, így a halasztás nem engedélyezhető.

Mint írják, a bíróság döntése nem végleges, az ellen fellebbezésnek van helye, azonban ez a börtönbüntetés megkezdésére halasztó hatállyal nem bír.

A zenész 125 napot már letöltött előzetesben, így ez a büntetéséből levonható. Ezzel jó magaviselet esetén körülbelül egy évet kell börtönben töltenie a Dáridó egykori sztárjának.