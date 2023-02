„Szedd össze magad, Sándor!” – Tűkön ülnek a rajongók, úgy várják vissza a színpadra Révész Sándort

Nem volt egyszerű Révész Sándor, a Piramis és a Generál legendás énekesének az elmúlt éve. A legnagyobb érzelmi és egészségügyi hullámvölgyeket járta meg a zenész tavaly, hiszen egy családi nyaraláson rosszul lett a zenész: a népszerű rockert tavaly, március 13-án, hétfőn szállították kórházba. Csupán felesége lélekjelenlétének, és gyors cselekvőképességének köszönhető, hogy ma életben van.

Kórházi ágyáról is csak a rajongókat nyugtatta Révész Fotó: Bors

Szimbiózisban él a természettel

Lassan egy éve, hogy sztrókot kapott a zenész, aminek úgy tudjuk, semmi előjele nem volt. Révész részben lebénult, és újra kellett tanulnia sok alapvető mozdulatot, mégis mindig igyekezett megnyugtatni a közönséget, időnként videóban, máskor egy kedves bejegyzéssel. Így például július közepén jelentkezett a szegedi Szent Vincent Rehabilitációs Központból, ahol több hét rehabilitáción vett részt. Mint írta akkor, folytatja a harcot és komoly szakmai irányítás alatt napi 6-7 órában dolgozik a felépülésén. A zenész egyébként egészséges életmódjáról híres, szinte teljes szimbiózisban él a természettel, elvonultan a házában, messze a nagyváros zajától.

Naponta 25-30 kilométert gyalogolok. Gyönyörködöm a természetben, imádkozom, beszélgetek a Teremtővel

– mondta lapunknak Révész korábban, és úgy tűnik, egészen visszanyerte a formáját is, hiszen nemrég még egy ausztriai útjáról, most pedig a németországi Mosel folyónál járt, innen köszönt be rajongóinak.

Visszavárják a színpadra

„Sándor, egy csoda vagy! Erősödj, töltődj ezen a szép helyen, élvezd a természet közelségét! Várunk a színpadra mielőbb!” – írják többen a videó alá, hiszen a rajongók nagy örömére látni, hogy Révész jobb formában van, erősebb, és képes lenne koncertezni is. Van olyan is, aki egy kicsit még ennél is szenvedélyesebben várja vissza a zenészt.

Szedd össze magad Sándor!!

„Kb. 500 000 ember vár vissza a színpadra azonnal!! Király voltál..., Király vagy..., és mindig Király leszel!! Jobbulást!!! – Egy rajongód..., a sok közül...!!”

– írják neki a felszólítást, természetesen barátságos hangnemben, kívánva neki a mielőbbi teljes felgyógyulást.