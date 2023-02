Sokkoló röntgenfelvételt osztott meg a súlyos balesetet szenvedett Schmuck Andor

Újabb orvosi beavatkozáson esett át Schmuck Andor, aki másfél hete szenvedett csúnya balesetet, egy péntek délelőtt. Nem is akárhol! A Tisztelet Társaságának elnöke a Szent István-bazilikánál sétált, amikor egy óvatlan mozdulat következtében elesett. Különösen bizarrá teszi a balesetet az a tény, hogy Andor épp ott esett el, ahol három évvel korábban megismerte Esztert, aki később a felesége lett. Akkor a fiatal lány botlott el, és épp Andor kapta el őt. Sajnos őt a baleset napján nem kapta el senki, így szó szerint elesettnek érezte magát.

Schmuck Andort azonnal meg kellett operálni Fotó: Facebook

A mindig optimista és romantikus politikusnak pokoli fájdalmai voltak, két és fél órán át műtötték a baleseti sebészeten, a kulcscsontja olyan mértékben roncsolódott, hogy titánlemezekkel kellett összeilleszteni. Andor azóta is lábadozik, de az mindenképp előrelépés, hogy hétfőn már varratszedésen járt.

– Egy lelkiismeretes nővérke vágta át a varratokat, szóval végre elmondhatom magamról, hogy úgy vágott át egy nő, hogy az nekem nem került pénzbe – kezdte nevetve a mindig humoros Schmuck, majd az állapotáról is beszámolt.

– Most egy ideig gyógytorna vár rám, de már sokat javult az állapotom. Kicsit úgy éreztem magam, mintha egy alien vagy egy predator lenne bennem, ezért is döntöttem úgy, hogy megosztom ezt a röntgenfelvételt. Azt mindenesetre nem gondoltam volna, hogy ekkorát esek, ráadásul pont ott, ahol annak idején rám talált, gyakorlatilag a karjaim közé pottyant a szerelem Eszter személyében. Még szerencse, hogy az ebcsont is beforr, így csak idő kérdése, és újra a régi leszek – bizakodott a Tisztelet Társaságának elnöke.

Ha már szerelem, Schmuck jelenleg szingli, de Valentin-napon azt prognosztizálta, hogy a munka ünnepén, azaz május elsején újra eltalálja majd Ámor nyila.