Pénztárcát nem kímélő gyógyszer oldhatná meg Baranyi László térdproblémáját

Baranyi László 95 éves, bár a memóriája semmit sem kopott, a térdével viszont hosszú ideje kínlódik. Számos gyógymódot kipróbált már, mégsem oldódott meg a problémája. Végre van remény, hogy talán véget ér a hosszú évek óta tartó kínja, ám ezért súlyos összeget kellene megfizetnie. Most a Borsnak mesélte el, hogy mindent elkövet azért, hogy hozzájusson a gyógyszerhez.

Egymillió forintba került az a gyógyszer, ami megszüntetheti az évek óta tartó fájdalmát (Fotó: Markovics Gábor)

– Zöldkagylókapszulát szedek, kíváncsi vagyok, hogy ez segít-e valamit. Dzsupin Ibike férje szintén a lábával szenvedett, nemrég azért hívott fel, hogy megvan a megoldás. Szingapúrból kell megrendelni azt a gyógyszert, ami neki is segített. Ő már guggol, futballozik fájdalom nélkül. Azt mondta, hogy szellemileg is felfrissült tőle.

Viszont borsos az ára: egymillió forintba kerül. Most azon töröm a fejemet, hogyan oldjam meg, hogy én is hozzá tudjak jutni.

„Pont annyi hitelem van, mint amennyit ki kellene fizetnem rá. A feleségemnek nincs jó nyugdíja, de én nem panaszkodhatom. Nem akarok senkitől sem segítséget kérni, mint mindent, ezt is megoldom magam, majd havonta ötvenezrével levonják” – mondta a lapnak Laci bácsi, aki egy örömhírről is beszámolt. Két évvel ezelőtt, miután felépült a koronavírusból, írt egy forgatókönyvet. Minden álma az volt, hogy filmre vigyék írását, Deák Kristóf rendező segítségével ez a vágya teljesülni látszik. Most egy újabb örömhírről számolt be Laci bácsi, ha minden jól megy, színházban is láthatja a közönség.

„Az egyik jó barátomnak beszéltem arról, hogy átírtam színpadi verzióra is. Nagyon boldog vagyok, mert úgy néz ki, hogy ez is megvalósulhat. Így most ennek a munkálatai folynak, de babonából azt egyelőre nem árulom el, melyik színházról van szó” – újságolta a Borsnak.