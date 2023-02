Nagy-Kálózy Eszter már óvodásként beleszeretett a színészetbe

Már óvodásként is színész akartam lenni. Féltettek, de nem tiltottak. Tudták, hogy önfejű vagyok. Azt kérték, hogy adjam be a jelentkezési lapomat a jogra is. Volt egy kis feszültség köztünk emiatt. Így egy lapra tettem fel az akkori kis életemet. De annyi elszántság, határozottság volt bennem! Ahogy mentem egyre előrébb a rostákon, valahogy éreztem, hogy felvesznek. Soha azóta ilyen magabiztos nem voltam