Gondoltad volna? Ide vezetett vasárnap este Kucsera Gábor útja

Igencsak nagy port kavart a hír, miszerint tíz év után véget ért Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága. Szabina akkor azt mondta, bár a válási papírokat még nem adták be, három gyermekének apja már hónapokkal korábban elköltözött a családi házból.

Széthullott a házasságuk – Fotó: Tumbász Hédi

Rájöttek, hogy minden próbálkozás ellenére sincs közös jövőjük.

Mindketten félreléptek?

A hír annak ellenére sokakat megdöbbentett, hogy a két sztársportoló sosem tagadta, a házasságuk leginkább egy hullámvasúthoz hasonlít, és az sem kizárt, hogy csak a gyerekek miatt maradtak ennyi ideig együtt. A szakítás bejelentése óta ráadásul egy nagyobbacska lavina is elindult: sorra kerülnek elő azok a kommentelők, akik elméletileg tudnak Kucsera hűtlenségéről. A csontvázak mindenesetre sorra esnek ki a szekrényből. Azt is többen állítják, hogy a TV2 népszerű vetélkedőjének modell háziasszonya, Sydney van den Bosch volt a forróvérű kajakos egyik titkos párja, akivel a Farm VIP forgatása során melegedett össze.

Kucsi Fradi-meccsen lazított

A válófélben lévő apuka egyelőre nem szólalt meg a szakítással kapcsolatban, Szabina bejelentése óta hallgat. Ez egyébként szokása, hiszen akkor sem beszélt, amikor évekkel ezelőtt Sári Évivel ért véget a kapcsolata. Mindenesetre aggódnunk nem igazán kell érte, vasárnap este ugyanis hírt adott magáról. Nem máshonnan jelentkezett be, mint a Fradi–Újpest-mérkőzésről, ahol láthatóan remek volt a hangulat. Az egykori olimpikonnak ráadásul nagyon sok Fradi-szurkoló barátja van, így vélhetően remekül érezte magát a társaságban. Már csak azért is, mert kedvencei, a zöld-fehérek behúzták a rangadót, 3:1-re verték az Újpestet – írja a Ripost.

Kucsera örülhetett a zöld sasok sikerének – Fotó: Instagram

Szabinát egy kézissel hozták össze

Állítólag nemcsak Kucsera Gábor, hanem Szabina is ludas a történetben. Őt egy kézilabdázóval hozták össze a kommentelők, akinek a hírek szerint a kapcsolata is ráment az afférra, szóval a sztori meglehetősen szövevényes. Az viszont biztos, hogy Szabináék valóban sokáig küzdöttek a házasságukért, de van az a pont, hogy be kell ismerni: nincs értelme tovább harcolni.