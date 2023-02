Ezeknek a sztároknak szakítás jutott szerelem helyett Valentin-napra

A Valentin-nap kétségkívül az egyik legmegosztóbb ünnep, vannak olyanok, akik már napokkal korábban megvették kedvesüknek a plüssmackót, és már csak a szerelem jelképének számító vörös rózsát kell beszerezniük, míg mások a hátuk közepére kívánják az egész habos-babos cukiskodást és felhajtást – írja a Ripost.

A legbúsabbak ilyenkor azok lehetnek, akik kénytelenek újdonsült szingliként eltölteni a február 14-ét, romantikus vacsora, vagy kanapén összebújás helyett. A Ripost összegyűjtötte, kik azok a sztárok, akik biztos nem a meghatottságtól fogják kibontani a 100 darabos papír zsebkendőt.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Az elmúlt időszak legnagyobb port kavaró sztárszakítása kétségkívül Tápai Szabina és Kucsera Gábor nevéhez fűződik. A volt kézis az egyik hetilap címlapján jelentette be, hogy ennyi volt, 10 év után elválik 3 gyermeke apjától. Szabina az okokat nem részletezte, arra viszont utalt, hogy volt a történetben megcsalás is. Azóta egyébként sorra kerülnek elő Kucsi állítólagos szeretői, a kétszeres világbajnok kajakozót többek között a roppant szemrevaló Sydney van den Boschsal is hírbe hozták, de Szabina fedhetetlensége is megingott az elmúlt napokban. Az biztos, hogy nem az idei február 14-e lesz Szabináék egyik legboldogabb napja.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska

Zámbó Jimmy legnagyobb fiának párkapcsolatát leginkább egy hullámvasúthoz, vagy egy venezuelai telenovellához lehetne hasonlítani. Krisztián sokáig élt úgymond se veled, se nélküled kapcsolatban kedvesével, Zsuzskával. Románcukat legalább három lánykérés tette még színesebbé, ám a múlt héten nagy nehezen kiderült, hogy ismét nincsenek már együtt.

„Nem vagyunk és nem is leszünk együtt többé. A szerelem elmúlt, és azt hiszem, sajnos a tisztelet is. Nem szeretnék háborút Zsuzsival, csak szeretném véglegesen lezárni az életemnek ezt a szakaszát. Voltak jó és rossz éveink, izgalmas volt, az biztos” – mondta Zámbó Krisztián, de persze könnyen lehet, hogy újra felmelegítik majd azt a bizonyos káposztát.

Gyenesei Leila és Monoki Lehel

Gyenesei Leila és Monoki Lehel nagyjából két éve alkotott egy párt, s bár a magánéletüket gondosan óvták, a TV2 felkérésére igent mondtak tavaly ősszel a Párharc című műsorra. A kamerák előtt picit többet is láthattak a kapcsolatukból a nézők. Ugyan akkor még nem látszott, hogy gond lenne közöttük, év végére már a sajtóban is firtatni kezdték, vajon miért tűntek el a közös fotóik a közösségi oldalaikról. Gyenesei Leila végül az Instagram-oldalán tisztázta, hogy Monoki Lehellel elváltak útjaik, így ez a Valentin-nap biztos nem a romantikáról fog szólni.

Demcsák Zsuzsa és Krishan

Sokáig romantikus, keleti mesébe illőnek tűnt Demcsák Zsuzsa és Krishan házassága. A tévés még az Ázsia Expressz forgatása alatt ismerte meg a jógaguru férfit, aki egészen új színeket hozott az életébe. Ám a boldogságnak 3 év után vége szakadt.

„A férjemmel minden döntést közösen hoztunk meg, így hosszas gondolkodás után a szétválás mellett is közösen döntöttünk. A jövőbeli, a munkával kapcsolatos terveink olyan hosszú időre választanak el egymástól, ami sajnos nem teszi lehetővé a házasságunk fenntartását” – írta a műsorvezető egy meglehetősen tárgyilagos bejegyzésben.