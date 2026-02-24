Egy nappal a meccs előtt még máshol dolgozott a Fradi új sztárja

Egyik napról a másikra az NB I-ben találta magát a Madarász Ádám – szó szerint. Ahogy arról a Metropol beszámolt, a 19 éves labdarúgó felnőtt pályafutása első gólját szerezte a hétfői MTK-FTC örökrangadón (1-3). Mindezt úgy, hogy egy nappal előtte még a másodosztályú Soroksár győzelméért dolgozott a Kozármisleny elleni bajnokin.

Madarász Ádám vasárnap még az NB II-ben lépett pályára, hétfőn pedig már első gólját szerezte az élvonalban (Fotó: Czinege Melinda)

Madarász Ádám vasárnap a félidőben állt be csereként a Soroksár csapatába, amely ekkor már 3-0-ra vezetett. A 19 éves középpályás minden erejével azon volt, hogy a másodosztályban a kiesés ellen menekülő együttes megtartsa előnyét a papíron sokkal jobb Kozármisleny ellen – és ez sikerült is, végül 3-2-re nyertek. Sok ideje azonban nem volt ünnepelni, mert valamivel több mint 24 óra leforgása után már az NB I-ben találta magát, amikor a hétfő esti MTK-FTC örökrangadó 64. percében a vendégek vezetőedzője, Robbie Keane pályára küldte. Tíz perccel később pedig a 19 éves focista megszerezte felnőtt pályafutása első gólját.

Madarász Ádám az új Tóth Alex

Örültem, hogy félórát tudtam játszani, és hát köszönöm a csapatnak, mindenkinek, hogy támogattak, és hogy tudtam még gólt is szerezni, az óriási élmény számomra

– fogalmazott a lefújás után Madarász Ádám, akit sokan az új Tóth Alexnek kiáltottak ki. Eddig ugyanis ugyanolyan utat járt be, mint korábban a Borunemouth válogatott játékosa. Mindketten az FTC-ben nevelkedtek, megfordultak a klub korosztályos csapataiban, majd az NB III-as tartalékoknál. Ezután leülhettek az élvonalbeli csapat egy-egy meccsén a kispadra, aztán Tóth és Madarász is az NB II-es fiókcsapathoz került Soroksárra, és onnan hívták őket vissza a Fradiba.