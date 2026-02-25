"A legjobb döntés volt" - az NB II miatt hagyta ott a Fradit a magyar válogatott játékosa

Másodszor lepte meg a közvéleményt aktuális klubváltásával Gera Dániel. A magyar válogatott focista 30 évesen döntött úgy, hogy a magyar NB I helyett Iránba igazol. Évekkel ezelőtt a Ferencvárost hagyta ott az NB II-ért.

Gera Dániel legutóbb itthon a Diósgyőrben játszott Fotó: Czinege Melinda

Gera Dániel 2021-ben lett a Fradi focistája. Hét meccset játszott a felnőtt csapatban, bajnokságot nyert, majd kölcsönbe a Puskás Akadémiához igazolt. 2022 nyarán újra próbálkozhatott volna a Fradival, ő azonban inkább távozott. Erről azt mondta, sokan értetlenkedve tekintettek rá, de a legjobb lépése volt.

Karrierem legjobb döntése volt, hogy a Fradival szerződést bontottam, és hogy a DVTK-t választottam. Pedig nem biztos, hogy sokan igazoltak volna akkor az NB II 7. helyezettjéhez, amely csapatot ráadásul egy vadonatúj edző irányított. Senki nem tudhatta, mi lesz belőle

- nyilatkozta a Csakfocinak adott interjúban Gera, aki Miskolcról lett válogatott.

"Maradjunk annyiban, hogy nem sokan bontották volna fel azt a szerződést, főleg úgy, hogy semmilyen pénzt nem kapnak, de csak így tudtam szabadon igazolható lenni, és Miskolcra menni, én pedig ezt akartam. A karrieremet tartottam a legfontosabbnak. Visszaléptem egyet, amire nagy szükségem volt, és éreztem, hogy a klubnak is rám"

Nem volt könnyű, sőt, kockáztattam is, mert ha ott beragadok, aligha keveredek vissza, de akkor is a megérzéseimre hallgattam, ahogy most is

Gera Dániel már alapember Iránban

Gera a mostani, iráni váltással kapcsolatban elmondta, jelenleg a Perszepolisz az ideális választás a számára. Többször is 50-60 ezer néző előtt játszhat a sebesség, a liga fizikalitása előrelépést jelent számára.

Gera Dániel januárban igazolt Iránba Fotó: Perszepolisz FC

A válogatottba való visszatérésről megjegyezte, erről Marco Rossi szövetségi kapitánynak kell majd döntenie.

Nem szeretem ajánlgatni magam. Bízom benne, hogy ha mindent megteszek, lesz lehetőségem, de a kapitány kezében a döntés. Szakmailag senki nem kezdheti őt ki, pontosan tudja, kivel akar majd dolgozni

- szögezte le az interjúban Gera, aki 2024 őszén négy alkalommal szerepelt a Nemzetek Ligájában, többek között Hollandia és Németország ellen viselte a válogatott szerelést.