Kész vége, elhagyja az országot Ratkai Panna

A csinos magyar röplabdázó egy kihagyhatatlan lehetőséget kapott. Ratkai Panna nem habozott, elhagyta az országot.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.21. 07:30
A Hawaii Egyetem csapata, a Rainbow Wahine színeiben folytatja pályafutását Ratkai Panna tízszeres válogatott röplabdázó.

Ratkai Panna
 Ratkai Panna egy amerikai csapatnál folytatja / Fotó: Pexels

A gödöllői nevelésű sportoló 2022 óta él az Egyesült Államokban, előbb a Purdue Fort Wayne Mastodons játékosa volt, jelenleg pedig Dayton Egyetem csapatában röplabdázik. Ratkai idén tagja volt az Európa Ligában ezüstérmet nyert magyar válogatottnak.

