Kész vége, elhagyja az országot Ratkai Panna
A csinos magyar röplabdázó egy kihagyhatatlan lehetőséget kapott. Ratkai Panna nem habozott, elhagyta az országot.
A Hawaii Egyetem csapata, a Rainbow Wahine színeiben folytatja pályafutását Ratkai Panna tízszeres válogatott röplabdázó.
A gödöllői nevelésű sportoló 2022 óta él az Egyesült Államokban, előbb a Purdue Fort Wayne Mastodons játékosa volt, jelenleg pedig Dayton Egyetem csapatában röplabdázik. Ratkai idén tagja volt az Európa Ligában ezüstérmet nyert magyar válogatottnak.
Íme Ratkai Panna bejelentése
