„Félelmetes” - megszólalt a magyar sportoló a csodálatos este után

Két ezüstérmet tehet karácsonyfája alá a kirobbanó tehetségű úszólány. Ábrahám Minna, az újpestiek Egyesült Államokban élő és sportoló kiválósága nemrég a világ minden idők hetedik legjobb eredményét érte el 200 yard gyorson. Hasonlóan nagyszerű idővel (1:51.47 perc) ezüstérmesként zárt 200 gyorson a lengyelországi Lulbinban folyó rövidpályás Eb-n. Ugyanitt egy este két második helyet ért el.

Ábrahám Minna: egy este, két ezüst Fotó: Magyar Úszószövetség

Ábrahám Minna elsöprő hajrája

Csütörtök este rátett még egy lapáttal, és a 4x50 m-es, úgynevezett mixed vegyes váltó befutó embereként hihetetlenül finiselt, és újfent a második helyre érkezett be.

Nagyon jól építettem fel a kétszázat, úgy, ahogyan azt az edzőmmel elterveztük. A váltóverseny félelmetesen sikerült, új országos rekorddal végeztünk a második helyen. Ennél szebb estét elképzelni sem lehet. Két nap során három egyéni csúcsot javítottam

– mondta Minna a szövetség sajtószolgálatának.

Nála is elégedettebb az újpestiek mesteredzője Magyarovits Zoltán, aki büszke lehet, hiszen tanítványa élete első felnőtt kontinensbajnoki érmeit harcolta ki.

Az óceán másik feléről hazaérkezve a hat nap közös készülődést kiválóan használtuk fel. Minna a 200-as távon valósággal belehajszolta egy új Európa-rekordba a győztes holland Marrit Steenbergert, tanítványom 1:51.47-es eredménye nagyszerű, hiszen 1:52 alá ment. A stafétában emlékezetesen finiselt, de négyesünk balszerencséjére az olasz kvartett világrekordot vett el a korábbi rekordtulajdonos franciáktól

– értékelt Magyarovits a Metropolnak. A lila-fehérek ígérete Lublinban még 100 és 50 gyorson is medencébe száll, igaz, a tréner jelezte, a rövidebb távokon nincs dobogós reménye.

„Hazaérkezésünk után repülőre ül, és irány Los Angeles, de az ünnepeket már ismét szülőhazájában tölti” – tette hozzá a szakember.