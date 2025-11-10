Nagy a baj Újpesten, válogatott focistát kellett riasztani
Eddig tartott a türelem a szenvedő lila-fehéreknél. A Újpest kirúgta Damir Krznar vezetőedzőt, és nem akárki vette át ideiglenesen a helyét.
A hétvégi vereség volt az utolsó csepp a pohárban, az Újpest focicsapata a kéthetes válogatott szünetben kirúgta Damir Krznar vezetőedzőt. A gárda szombaton hazai pályán kapott ki 3-0-ra a Győrtől, s július óta képtelen nyerni saját közönsége előtt. Az együttes a tabellán csak a kilencedik helyen áll, két pontra a kiesést jelentő 11. pozíciótól. A Magyar Kupában sem érdekelt a csapat, amely az NB II-es Kecskemét otthonában kapott ki. Ilyen pocsék ősz után nem maradhatott Krznar, akinek a távozását már hetek óta követelik a drukkerek. Vasárnaptól már nem ő az Újpest edzője.
A lila-fehérek bőszen keresik az utódot, addig is egy válogatott focista irányítja a szakmai munkát. A 42 éves Bodor Boldizsár korábban balhátvédként 24 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben. Légióskodott többek között Hollandiában és Belgiumban. Újpestre tavaly nyáron érkezett, feladata a fiatalok fejlesztése.
Külföldi vagy magyar edző Újpesten?
Bodor Boldizsár átmenetileg vette csak át az Újpestet. A hírek szerint van arra esély, hogy a korábban Debrecenben dolgozó szerb szakember, Szrdjan Blagojevics ül le a kispadra. Az elmúlt 10 évben egyetlen magyar trénere volt a liláknak, Mészöly Géza.
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő FTC, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre