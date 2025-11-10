RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj Újpesten, válogatott focistát kellett riasztani

Eddig tartott a türelem a szenvedő lila-fehéreknél. A Újpest kirúgta Damir Krznar vezetőedzőt, és nem akárki vette át ideiglenesen a helyét.

A hétvégi vereség volt az utolsó csepp a pohárban, az Újpest focicsapata a kéthetes válogatott szünetben kirúgta Damir Krznar vezetőedzőt. A gárda szombaton hazai pályán kapott ki 3-0-ra a Győrtől, s július óta képtelen nyerni saját közönsége előtt. Az együttes a tabellán csak a kilencedik helyen áll, két pontra a kiesést jelentő 11. pozíciótól. A Magyar Kupában sem érdekelt a csapat, amely az NB II-es Kecskemét otthonában kapott ki. Ilyen pocsék ősz után nem maradhatott Krznar, akinek a távozását már hetek óta követelik a drukkerek. Vasárnaptól már nem ő az Újpest edzője.

Fotó: Nemzeti Sport

A lila-fehérek bőszen keresik az utódot, addig is egy válogatott focista irányítja a szakmai munkát. A 42 éves Bodor Boldizsár korábban balhátvédként 24 alkalommal szerepelt a nemzeti együttesben. Légióskodott többek között Hollandiában és Belgiumban. Újpestre tavaly nyáron érkezett, feladata a fiatalok fejlesztése.

Külföldi vagy magyar edző Újpesten?

Bodor Boldizsár átmenetileg vette csak át az Újpestet. A hírek szerint van arra esély, hogy a korábban Debrecenben dolgozó szerb szakember, Szrdjan Blagojevics ül le a kispadra. Az elmúlt 10 évben egyetlen magyar trénere volt a liláknak, Mészöly Géza.

