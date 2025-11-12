Rossz hírt kapott a magyar válogatott csatára, négy hétig nem játszhat

Reményei szerint három-négy héten belül újra játszhat Tóth Barna, a labdarúgó Fizz Ligában éllovas Paksi FC csatára, aki combsérülés miatt nem lépett pályára a legutóbbi fordulóban. Az egyszeres válogatott csatár elárulta, hogy a combközelítő izmában részleges szakadás van.

Tóth Barna sérüléssel küzd Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Tóth Barna sérülése gyógytornával kezelhető

"Közel kétcentis részleges szakadás keletkezett a combközelítőmben. Jelenleg végzem a gyógytornát, és bízom benne, hogy három-négy héten belül vissza tudok térni. A jövő héten is külön dolgozom társaimtól, de remélem, hogy már a pályán készülhetek. Utána pedig bízom abban, hogy mihamarabb ismét a csapattal edzhetek. Ezen a héten csütörtökön megyek vissza kontrollra, akkor már okosabb leszek ezzel kapcsolatban" - idézte a paksiak honlapja Tóth Barnát.

Bognár György hosszú ideje nem számíthat 28-szoros válogatott csatárára, Ádám Martinra, aki - mint mondta -, egyre jobban érzi magát és már nincsenek fájdalmai.