Rossz hírt kapott a magyar válogatott csatára, négy hétig nem játszhat
A combközelítő izmában részleges szakadás van a Paks labdarúgójának. Tóth Barna legalább négy hétig nem léphet pályára.
Reményei szerint három-négy héten belül újra játszhat Tóth Barna, a labdarúgó Fizz Ligában éllovas Paksi FC csatára, aki combsérülés miatt nem lépett pályára a legutóbbi fordulóban. Az egyszeres válogatott csatár elárulta, hogy a combközelítő izmában részleges szakadás van.
Tóth Barna sérülése gyógytornával kezelhető
"Közel kétcentis részleges szakadás keletkezett a combközelítőmben. Jelenleg végzem a gyógytornát, és bízom benne, hogy három-négy héten belül vissza tudok térni. A jövő héten is külön dolgozom társaimtól, de remélem, hogy már a pályán készülhetek. Utána pedig bízom abban, hogy mihamarabb ismét a csapattal edzhetek. Ezen a héten csütörtökön megyek vissza kontrollra, akkor már okosabb leszek ezzel kapcsolatban" - idézte a paksiak honlapja Tóth Barnát.
Bognár György hosszú ideje nem számíthat 28-szoros válogatott csatárára, Ádám Martinra, aki - mint mondta -, egyre jobban érzi magát és már nincsenek fájdalmai.
