Többe kerül, mint egy fővárosi panel: Nem akármivel bukott le Budapesten Szoboszlai

Méregdrága ékszert villantott a Liverpool magyar válogatott focistája a Madame Tussauds Budapestben még november közepén, amikor leleplezték a róla mintázott viaszszobrot. Kiderült, hogy Szoboszlai Dominik órája, amit az eseményen hordott, bontatlanul körülbelül 150-180 ezer euróba kerül, ami olyan 70 millió forintnak felel meg.

Szoboszlai Dominik órája körülbelül 150-180 ezer euróba kerül, ami olyan 70 millió forint Fotó: picture alliance

Amit rajta látni lehet, azt már lehetett látni másfél évvel ezelőtt is. Ez egy Patek Philippe Nautilus 5980/1AR Flyback Chronograph. Na, de azelőtt, hogy az árát elmondanám, beszéljünk arról, hogy mi is az a "flyback chronograph", mert szerintem nagyon sokan nem tudják

– fogalmazott a Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldal szakértője. Hozzátette, a chronograph-okat magyarul stoppernek hívjáki. Ezek úgy működnek, hogy elindítjuk, megállítjuk és újraindítjuk azokat.

De ha a Flyback Chronograph-on a második gombot megnyomjuk, akkor egyből a nagymutató a nullára ugrik és nem kell külön elindítani, hanem már egyből járni is fog. Úgyhogy ez egyfajta egyszerűsítés. Hogy ezt ma gyakorlatban mire lehet hasznáni? A franc se tudja!

– mondta a szakértő.

Szoboszlai Dominik órája 70 millió forint

Térjünk vissza Domi órájára, ez a két színű arany, acél Patek Philippe 5980, ha bontatlanul szeretné valaki megvenni, akkor olyan 150-180 ezer eurós árra kell készülnie lélekben, ami olyan 70 millió forintos nagyságrendet jelent

– fogalmazott az órák szakértője. Hozzátette viszont, hogy az úgynevezett használt modelleknek az ára ennél sokkal barátibb.