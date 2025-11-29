Többe kerül, mint egy fővárosi panel: Nem akármivel bukott le Budapesten Szoboszlai
A Liverpool magyar focistája nem akármilyen ékszert villantott. Szoboszlai Dominik órája többe kerül újonnan, mint egy budapesti panellakás.
Méregdrága ékszert villantott a Liverpool magyar válogatott focistája a Madame Tussauds Budapestben még november közepén, amikor leleplezték a róla mintázott viaszszobrot. Kiderült, hogy Szoboszlai Dominik órája, amit az eseményen hordott, bontatlanul körülbelül 150-180 ezer euróba kerül, ami olyan 70 millió forintnak felel meg.
Amit rajta látni lehet, azt már lehetett látni másfél évvel ezelőtt is. Ez egy Patek Philippe Nautilus 5980/1AR Flyback Chronograph. Na, de azelőtt, hogy az árát elmondanám, beszéljünk arról, hogy mi is az a "flyback chronograph", mert szerintem nagyon sokan nem tudják
– fogalmazott a Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldal szakértője. Hozzátette, a chronograph-okat magyarul stoppernek hívjáki. Ezek úgy működnek, hogy elindítjuk, megállítjuk és újraindítjuk azokat.
De ha a Flyback Chronograph-on a második gombot megnyomjuk, akkor egyből a nagymutató a nullára ugrik és nem kell külön elindítani, hanem már egyből járni is fog. Úgyhogy ez egyfajta egyszerűsítés. Hogy ezt ma gyakorlatban mire lehet hasznáni? A franc se tudja!
– mondta a szakértő.
Szoboszlai Dominik órája 70 millió forint
Térjünk vissza Domi órájára, ez a két színű arany, acél Patek Philippe 5980, ha bontatlanul szeretné valaki megvenni, akkor olyan 150-180 ezer eurós árra kell készülnie lélekben, ami olyan 70 millió forintos nagyságrendet jelent
– fogalmazott az órák szakértője. Hozzátette viszont, hogy az úgynevezett használt modelleknek az ára ennél sokkal barátibb.
Olyan 95 ezer euróért már meg lehet szerezni, ami barátok között még mindig egy ilyen 36 millió forintos nagyságrendet jelent.
