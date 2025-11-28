„Jobban izgatja őket a nemzetközi siker" - nem kertelt a Fradi légiósairól a klublegenda
Továbbra is veretlen a labdarúgó Európa-ligában a Ferencváros, amely azonban botladozik az NB I-ben. A klub egykori kapusa, Hajdu Attila szerint a Fradi légiósait jobban motiválja a nemzetközi siker, mint a magyar bajnokság.
Felemás arcát mutatja a Fradi. A Ferencváros veretlen az Európa-ligában, csütörtökön például 1-1-re végzett a török Fenerbahce otthonában, eközben a magyar bajnokságban már háromszor kikapott és csak a harmadik helyen áll. Az FTC egykori válogatott kapusát, az 1995-ös Bajnokok Ligája-szereplés egyik hősét, Hajdu Attilát arról kérdeztük, hogy szerinte miért botladoznak az NB I-ben a zöld-fehérek, miközben Európában - nagy nevű ellenfelekkel szemben - veretlenül, továbbjutó helyen állnak?
A Ferencvárosban szereplő külföldiek valószínűeg azzal a szándékkal szerződtek Budapestre, hogy a nemzeközi porondon megmutathassák, mennyit érnek, mit is tudnak. Az ő ingerküszöbüket jobban izgatja egy jó nemzetközi eredmény, mint a magyar bajnokság. Csütörtökön este is teljesen pariban voltak a nagynevű nemzetközi klasszisokat felvonultató Fenerbahcéval. A dolog másik fele pedig, hogy ezek az ellenfelek még ma is picit félvállról veszik a Fradi elleni párharcot. Eközben itthon mindenki a Ferencvárost akarja legyőzni, az ellenfelek mindegyike élete meccsét játssza a bajnokcsapat elen. Sokan úgy voltak vele az elején, hogy szerencséjük van egy-egy EL-mérkőzésen, de ennyiszer nem szabad mindenben a szerencsét látni
- vélekedett a kétszeres magyar bajnok Hajdu.
A Fradi megvédi a bajnoki címét
Az 54 éves, tízszeres válogatott korábbi kapus úgy vélte, a Fradi - szokás szerint - tavasszal idehaza is magára talál.
Azt várom a Fraditól, hogy a bajnokságban is megrázza magát. Már csak azért is, mert a vesztett pontok tekintetében, a botladozások és a vátarlan vereségek ellenére sem áll rosszul, nincs akkora hátrányban, amelyet ne lehete behozni. És egyéként is, olyan csapat, amely rendszerint tavasszal szerepel jobban. Úgyhogy úgy érzem, korai még a csapat bajnoki álmait temetni, sikerülni fog a címvédés
- zárta Hajdu.
Meddig jut a Fradi?
