Elégedetlenségének adott hangot Mészöly Géza, keményen oda is szúrt

Mivel néhai édesapja, Mészöly Kálmán edzőként szintén dolgozott Budafokon, érthetően magas az elvárás Mészöly Géza munkája iránt. A szakember a válogatott szünet alatt tovább rendezhette a sorokat a másodosztályú csapatnál, a kupában pedig egy NB I-es csapattal is kiszúrna.

Tovább rendezhette a sorokat Budafokon Mészöly Géza (Fotó: Koncz Márton)

A jelenlegi NB II-es 13. helyezésünk lehetne jobb is, amivel persze a klubvezetésünk sem elégedett, és ezzel így vagyok magam is

– ismerte el Mészöly Géza a Metropolnak. A budafokiak az eddigi kilenc forduló során négyszer kaptak ki, viszont 2-0-ra megverték a volt élvonalbeli Kecskemétet. A Mészöly-csapat lassan kialakul, ami persze időigényes, hiszen 12 új labdarúgóval vágtak neki az idénynek, soraiban hat 2006-os születésű fiatallal. Balszerencse, hogy egyikük, a rátermett ifjú támadó, Selymes Bálint a legutóbbi bajnokin pórul járt.

Bátran tört be a 16-oson belülre, felvágták, ráesett a vállára, és szalagsérülést szenvedett

– tudatta Mészöly, aki annak viszont örül, hogy a válogatott szünetben, felkészülési mérkőzésen 6-0-ra verték az Újpest második együttesét, majd a volt szövetségi kapitány, Csábi József vezérelte Ajkát is 4-1-re. A Budafok a Magyar Kupában az Eger csapatát búcsúztatta, a negyedik fordulóban pedig a Zalaegerszeggel szemben ugyanez a terv. Ezzel visszavágva a ZTE 2003-ban elért 2-0-ás győzelméért, amit az MK-döntőben aratott a Budafok felett.

Mészöly Géza szerencsésebb sorsolást várt

Érdekesség, hogy a Zalaegerszeget és a Budafokot az az exliverpooli Kozma István sorsolta ki egymás ellen, akivel Mészöly Géza együtt dolgozik a Mészöly Focisulinál.

Meg is jegyeztem Pistinek, szerencsésebben is húzhatott volna, mire azt válaszolta, egy NB I-es együttessel szemben a második vonalban szereplő Budafok számára nem szégyen a kiesés... Persze felvilágosítottam arról, hogy Zalába is nyerni megyünk.

Mielőtt viszont még Mészölyék Zalaegerszegre utaznának október 30-án, a Soroksárt fogadják bajnokin. Majd november másodikán már a szegediek ellen játszanak – akiknek oda is szúrt.

Arra kértem a szegedieket, hogy halasszunk egy napot, de ebbe nem mentek bele, így aztán utazgathatunk 800 kilométert. Nem egy fair play-reakció…

– jegyezte meg Mészöly.