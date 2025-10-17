RETRO RÁDIÓ

Elégedetlenségének adott hangot Mészöly Géza, keményen oda is szúrt

Kapóra jött a második vonalban szereplő Budafoknak a válogatott szünet. Ez idő alatt ugyanis tovább rendezhette a sorokat Mészöly Géza edző.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.10.17. 10:30
Módosítva: 2025.10.17. 10:57
labdarúgás Mészöly Géza Budafok

Mivel néhai édesapja, Mészöly Kálmán edzőként szintén dolgozott Budafokon, érthetően magas az elvárás Mészöly Géza munkája iránt. A szakember a válogatott szünet alatt tovább rendezhette a sorokat a másodosztályú csapatnál, a kupában pedig egy NB I-es csapattal is kiszúrna.

Mészöly Géza Budafokon edző
Tovább rendezhette a sorokat Budafokon Mészöly Géza (Fotó: Koncz Márton)

A jelenlegi NB II-es 13. helyezésünk lehetne jobb is, amivel persze a klubvezetésünk sem elégedett, és ezzel így vagyok magam is

– ismerte el Mészöly Géza a Metropolnak. A budafokiak az eddigi kilenc forduló során négyszer kaptak ki, viszont 2-0-ra megverték a volt élvonalbeli Kecskemétet. A Mészöly-csapat lassan kialakul, ami persze időigényes, hiszen 12 új labdarúgóval vágtak neki az idénynek, soraiban hat 2006-os születésű fiatallal. Balszerencse, hogy egyikük, a rátermett ifjú támadó, Selymes Bálint a legutóbbi bajnokin pórul járt.

Bátran tört be a 16-oson belülre, felvágták, ráesett a vállára, és szalagsérülést szenvedett

– tudatta Mészöly, aki annak viszont örül, hogy a válogatott szünetben, felkészülési mérkőzésen 6-0-ra verték az Újpest második együttesét, majd a volt szövetségi kapitány, Csábi József vezérelte Ajkát is 4-1-re. A Budafok a Magyar Kupában az Eger csapatát búcsúztatta, a negyedik fordulóban pedig a Zalaegerszeggel szemben ugyanez a terv. Ezzel visszavágva a ZTE 2003-ban elért 2-0-ás győzelméért, amit az MK-döntőben aratott a Budafok felett.

Mészöly Géza szerencsésebb sorsolást várt

Érdekesség, hogy a Zalaegerszeget és a Budafokot az az exliverpooli Kozma István sorsolta ki egymás ellen, akivel Mészöly Géza együtt dolgozik a Mészöly Focisulinál.

Meg is jegyeztem Pistinek, szerencsésebben is húzhatott volna, mire azt válaszolta, egy NB I-es együttessel szemben a második vonalban szereplő Budafok számára nem szégyen a kiesés... Persze felvilágosítottam arról, hogy Zalába is nyerni megyünk.

Mielőtt viszont még Mészölyék Zalaegerszegre utaznának október 30-án, a Soroksárt fogadják bajnokin. Majd november másodikán már a szegediek ellen játszanak – akiknek oda is szúrt.

Arra kértem a szegedieket, hogy halasszunk egy napot, de ebbe nem mentek bele, így aztán utazgathatunk 800 kilométert. Nem egy fair play-reakció… 

– jegyezte meg Mészöly.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu