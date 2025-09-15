RETRO RÁDIÓ

„Ideje volt erősebb kihívás elé állítani" - nem akárki mutatkozott be a Fradiban

Bemutatkozott az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapatában Varga Zsolt szövetségi kapitány 17 éves fia. Varga Kean nem is vallott szégyent.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 19:15
vízilabda Nyéki Balázs FTC tehetség

A Szeged elleni idegenbeli Magyar Kupa-visszavágón Varga Kean, férfi vízilabda válogatottunk szövetségi kapitánya, Varga Zsolt fia életében először játszott a Fradi-felnőttek között.

Nyéki Balázs először adott lehetősége Varga Keannak
Nyéki Balázs először adott lehetősége Varga Keannak Fotó: Kovacs Peter

Nem ok nélkül adtam neki játéklehetőséget. Egyrészt az Egyesült Államok-beli túránk után néhány felnőtt játékosom fáradtságra panaszkodott, másrészt már a májusi ifjúsági bajnokságon mutatott teljesítménye okán is elhatároztam, hogy kipróbálom a gimnazista fiút

- nyilatkozta Nyéki Balázs, a Fradi edzője a Metropolnak.

Varga Kean fejlődése töretlen

A szakember azt is elárulta, miért a szegediek ellen kapott lehetőséget a fiatal tehetség.

Kean fejlődése töretlen, ezért ideje volt erősebb kihívás elé állítani. Jól megfelelt

– érvelt a szakvezető, majd azt is elárulta, hogy Kean játékintelligenciája átlagon felüli.

Nem egy nagy termetű, magas játékos, de annál fürgébb a vízben. Játékintelligenciája átlagon felüli, ebből fakadóan az úgymond balkéz-oldalon, de jobbára a pálya középső területén adtam neki irányító-szervező lehetőséget. A többi a szorgalmán múlik

– tette hozzá Nyéki Balázs, akinek csapata a Szeged elleni párharcot 43-14-es összesítéssel megnyerte és ezzel bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
