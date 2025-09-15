„Ideje volt erősebb kihívás elé állítani" - nem akárki mutatkozott be a Fradiban

A Szeged elleni idegenbeli Magyar Kupa-visszavágón Varga Kean, férfi vízilabda válogatottunk szövetségi kapitánya, Varga Zsolt fia életében először játszott a Fradi-felnőttek között.

Nyéki Balázs először adott lehetősége Varga Keannak Fotó: Kovacs Peter

Nem ok nélkül adtam neki játéklehetőséget. Egyrészt az Egyesült Államok-beli túránk után néhány felnőtt játékosom fáradtságra panaszkodott, másrészt már a májusi ifjúsági bajnokságon mutatott teljesítménye okán is elhatároztam, hogy kipróbálom a gimnazista fiút

- nyilatkozta Nyéki Balázs, a Fradi edzője a Metropolnak.

Varga Kean fejlődése töretlen

A szakember azt is elárulta, miért a szegediek ellen kapott lehetőséget a fiatal tehetség.

Kean fejlődése töretlen, ezért ideje volt erősebb kihívás elé állítani. Jól megfelelt

– érvelt a szakvezető, majd azt is elárulta, hogy Kean játékintelligenciája átlagon felüli.

Nem egy nagy termetű, magas játékos, de annál fürgébb a vízben. Játékintelligenciája átlagon felüli, ebből fakadóan az úgymond balkéz-oldalon, de jobbára a pálya középső területén adtam neki irányító-szervező lehetőséget. A többi a szorgalmán múlik

– tette hozzá Nyéki Balázs, akinek csapata a Szeged elleni párharcot 43-14-es összesítéssel megnyerte és ezzel bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe.