„Ideje volt erősebb kihívás elé állítani" - nem akárki mutatkozott be a Fradiban

Bemutatkozott az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapatában Varga Zsolt szövetségi kapitány 17 éves fia. Varga Kean nem is vallott szégyent.
A Szeged elleni idegenbeli Magyar Kupa-visszavágón Varga Kean, férfi vízilabda válogatottunk szövetségi kapitánya, Varga Zsolt fia életében először játszott a Fradi-felnőttek között.
Nem ok nélkül adtam neki játéklehetőséget. Egyrészt az Egyesült Államok-beli túránk után néhány felnőtt játékosom fáradtságra panaszkodott, másrészt már a májusi ifjúsági bajnokságon mutatott teljesítménye okán is elhatároztam, hogy kipróbálom a gimnazista fiút
- nyilatkozta Nyéki Balázs, a Fradi edzője a Metropolnak.
A szakember azt is elárulta, miért a szegediek ellen kapott lehetőséget a fiatal tehetség.
Kean fejlődése töretlen, ezért ideje volt erősebb kihívás elé állítani. Jól megfelelt
– érvelt a szakvezető, majd azt is elárulta, hogy Kean játékintelligenciája átlagon felüli.
Nem egy nagy termetű, magas játékos, de annál fürgébb a vízben. Játékintelligenciája átlagon felüli, ebből fakadóan az úgymond balkéz-oldalon, de jobbára a pálya középső területén adtam neki irányító-szervező lehetőséget. A többi a szorgalmán múlik
– tette hozzá Nyéki Balázs, akinek csapata a Szeged elleni párharcot 43-14-es összesítéssel megnyerte és ezzel bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe.
