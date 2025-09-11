Bevallotta: halált okozó gyógyszert használt Tyson

Mike Tyson 59 évesen újabb bombasztikus hírrel szolgált: arról beszélt, hogyan birkózhatott meg a 80-as évek végén és a 90-es évek elején az ökölvívás fizikai megterheléseivel. Katie Miller podcast-epizódjában elárulta, legendás menetelése során fentanilhoz, egy olyan fájdalomcsillapító droghoz folyamodott, amely ma Amerika halálos opioid-válságával egyet jelent, és a fájdalmak kezelésére szolgál.

Mike Tyson fiatalkori életéről beszélt Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A világsztár bokszoló heroinhoz hasonlította az élményt.

A fájós lábujjam beragasztására használtam. Olyan volt, mint a heroin. Amint elmúlik a hatása, és leveszed a ragtapaszt, elkezdesz elvonási tüneteket tapasztalni, például hányni. Mint ha drogoznál

– olvasható a Marcában.

Tyson akkoriban nem ismerte a szer kockázatait. A fentanil egy szintetikus opioid, százszor erősebb a morfiumnál, 20-40-szer erősebb a heroinnál. 2024-ben több mint 48 000 amerikai hunyt el illegális túladagolás következtében, ez az Egyesült Államok történetének leghalálosabb drogválsága.

Barátja és bokszoló társa, Arturo Gatti, aki 2009-ben halt meg, szintén küzdött opioidokkal pályafutása során. Tyson maga is hosszú, nyilvános küzdelmet vívott a kábítószer-függőséggel. Az elmúlt években a marihuána-ipar mint a fájdalomcsillapítók biztonságosabb alternatívája felé fordult, engedéllyel termeszti is a vadkendert.

