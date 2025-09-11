Bevallotta: halált okozó gyógyszert használt Tyson

Az általa használt, halált okozó fájdalomcsillapítóról nyilatkozott. Mike Tyson megdöbbentő vallomást tett.
Mike Tyson 59 évesen újabb bombasztikus hírrel szolgált: arról beszélt, hogyan birkózhatott meg a 80-as évek végén és a 90-es évek elején az ökölvívás fizikai megterheléseivel. Katie Miller podcast-epizódjában elárulta, legendás menetelése során fentanilhoz, egy olyan fájdalomcsillapító droghoz folyamodott, amely ma Amerika halálos opioid-válságával egyet jelent, és a fájdalmak kezelésére szolgál.
A világsztár bokszoló heroinhoz hasonlította az élményt.
A fájós lábujjam beragasztására használtam. Olyan volt, mint a heroin. Amint elmúlik a hatása, és leveszed a ragtapaszt, elkezdesz elvonási tüneteket tapasztalni, például hányni. Mint ha drogoznál
– olvasható a Marcában.
Tyson akkoriban nem ismerte a szer kockázatait. A fentanil egy szintetikus opioid, százszor erősebb a morfiumnál, 20-40-szer erősebb a heroinnál. 2024-ben több mint 48 000 amerikai hunyt el illegális túladagolás következtében, ez az Egyesült Államok történetének leghalálosabb drogválsága.
Barátja és bokszoló társa, Arturo Gatti, aki 2009-ben halt meg, szintén küzdött opioidokkal pályafutása során. Tyson maga is hosszú, nyilvános küzdelmet vívott a kábítószer-függőséggel. Az elmúlt években a marihuána-ipar mint a fájdalomcsillapítók biztonságosabb alternatívája felé fordult, engedéllyel termeszti is a vadkendert.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.