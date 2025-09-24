RETRO RÁDIÓ

Elszabadult a pokol: petárdázás, bunyó, félbeszakadt meccs, öltözőbe menekülő magyar válogatott játékosok– videó

A magyar futsalválogatott egygólos előnnyel utazhatott Romániába az Európa-bajnoki pótselejtező visszavágójára. A magyar válogatott craiovai találkozója azonban hat perc elteltével félbeszakadt nézőtéri rendbontás miatt.

Létrehozva: 2025.09.24. 20:05
futsal Románia-Magyarország botrány

A magyar válogatott karnyújtásnyira került a futsal-Eb-től, miután múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re megnyerte a Románia elleni pótselejtezős párharc  első mérkőzését.

A magyar válogatott karnyújtásnyira a futsal-Eb-től
A magyar válogatott kijuthat  futsal-Eb-től
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Botrány a magyar válogatott romániai Eb-pótselejtezőjén, félbeszakadt a meccs

A craiovai visszavágó elején azonban egészen elképesztő jelenetek zajlottak le a pályán. A hatodik percben, egygólos román vezetésnél a hazai szurkolók egymást verve beszaladtak a pályára, miközben a játékosokat úgy kellett kimenekíteni a játéktérről - írja az Origo.

A román szurkolók egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel is, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. Több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott csak a futsalmérkőzés, de a játékvezetők tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén lefújják a meccset. 

A magyar csapat tíz év elteltével juthat ki ismét az Európa-bajnokságra.

