Elszabadult a pokol: petárdázás, bunyó, félbeszakadt meccs, öltözőbe menekülő magyar válogatott játékosok– videó

A magyar futsalválogatott egygólos előnnyel utazhatott Romániába az Európa-bajnoki pótselejtező visszavágójára. A magyar válogatott craiovai találkozója azonban hat perc elteltével félbeszakadt nézőtéri rendbontás miatt.
A magyar válogatott karnyújtásnyira került a futsal-Eb-től, miután múlt csütörtökön Debrecenben 3-2-re megnyerte a Románia elleni pótselejtezős párharc első mérkőzését.
A craiovai visszavágó elején azonban egészen elképesztő jelenetek zajlottak le a pályán. A hatodik percben, egygólos román vezetésnél a hazai szurkolók egymást verve beszaladtak a pályára, miközben a játékosokat úgy kellett kimenekíteni a játéktérről - írja az Origo.
A román szurkolók egy része összeverekedett a rohamrendőrökkel is, többen átfutottak a pályán, majd petárda, később pedig füst- és fénygránát is robbant, ezért a játékvezetők azonnal félbeszakították a találkozót, a két csapat pedig bevonult az öltözőbe. Több mint harminc perc kényszerszünet után folytatódhatott csak a futsalmérkőzés, de a játékvezetők tájékoztatták a helyi szervezőket, hogy újabb rendbontás esetén lefújják a meccset.
A magyar csapat tíz év elteltével juthat ki ismét az Európa-bajnokságra.
