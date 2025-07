Óriási siker: harmadszor is Európa-bajnok a magyar cukorbeteg futsalválogatott

Két éve Varsóban már felejthetetlen élménnyel ajándékozott meg ez a csapat, de most még egy szinttel feljebb léptünk. A játékosaim nemcsak példamutató sportolók, hanem inspiráló emberek is. Megmutatták, hogy a cukorbetegséggel is lehet teljes életet élni és Európa trónjára ülni. Hálás vagyok, hogy újra részese lehettem ennek az útnak