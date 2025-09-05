RETRO RÁDIÓ

Lando Norris döbbenetet okozott, máris visszavonulna

A brit Lando Norris 34 pontos hátrányban követi mclarenes csapattársát, az ausztrál Oscar Piastrit az F1-es vb-címért folytatott küzdelemben. Norris jelezte, esetleges végső diadala esetén hátat fordíthat a száguldós sportágnak.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.09.05. 19:00
F1 Lando Norris oscar piastri vb-cím

A vasárnapi F1-es Olasz Nagydíj előtt Lando Norris sokak meglepetésére kijelentette a Daily Express-nek: Nico Rosberg nyomdokaiba lépve visszavonulhat, amennyiben megszerzi első világbajnoki címét. Utóbbi, az ikonikus német pilóta hátat fordított a Száguldó Cirkusznak, miután 2016-ban megnyerte a világbajnoki címet.

Lando Norris
Lando Norris visszavonulhat Fotó: Joe Portlock

Lando Norris hátránya 34 pont

Persze kérdés, a 25 éves Norris vb-címet szerez-e? Kilenc futammal a sorozat vége előtt ugyanis 34 ponttal van lemaradva Piastritól, miután a vasárnapi Holland Nagydíjon hét körrel a vége előtt olajszivárgás miatt feladta a versenyt, noha volt esélye a második helyre. Versengésük kapcsán a kanadai Jacques Villeneuve, 1997 F1-es világbajnoka úgy érzi, Norrisnak nincs más választása, mint hogy könyörtelen hozzáállást tanúsítson a Piastrival vívott küzdelmében, olvasható a racingnews365.com-on.

Meg kell ragadnod az esélyt. Nyilvánvalóan frusztráló a helyzet, de muszáj belevágnod, meg kell semmisítened a csapattársadat. Meg kell mutatnod neki, hogy ki az erősebb, hogy élve felfalod

 – fogalmazott a kanadai exvilágbajnok, aki úgy gondolja, Norrisnak sunyi taktikákat kell alkalmaznia. Ezen az érti, hogy taktikusan más pilótákat is bevonhat a küzdelmükbe. Arra tippel, hogy a McLaren öt egymást követő kettős győzelmet is szerezhet, és szerencsés esetben a brit pilóta akkor egyetlen ponttal átveheti a vezetést.

Vb-pontverseny 

1. Piastri (McLaren) 309 pont

2. Norris (McLaren) 275 

3. Verstappen (Red Bull) 205

 

 

