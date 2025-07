Nincs változás, Lisztes ismét kimaradt a frankfurti keretből

Lisztes Krisztián neve ismét hiányzik a keretből, és bár hivatalosan nem tudni, miért maradt ki a frankfurti csapatból, a drukkerek egy része már komolyabban aggódik a fiatal magyar focista helyzete miatt. Dino Toppmöller vezetőedző a klub louisville-i edzőtáborában tartott sajtótájékoztatón beszélt a csapat állapotáról, kiemelve, hogy szinte mindenki bevethető állapotban van – kivéve néhány játékost, köztük Lisztest.

Lisztes Krisztián (jobbra) ismét kimaradt a frankfurti keretből – Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A németek vezetőedzőjének nyilatkozatából nem derült ki egyértelműen, mi indokolta Lisztes kimaradását a keretből — mindössze annyit tett hozzá: „Lisztes Krisztián sem fog pályára lépni.” Az edző hozzátette: fontos szempont számukra a játékosok megfelelő terhelése, főleg, hogy a csapatnak még egy edzőmeccse hátravan.



Lisztes Krisztián ismét célkeresztbe került a szurkolóknál

A Lisztes körül kialakult bizonytalanság a szurkolók körében is visszaköszön. Az egyik hozzászóló így fogalmazott: „Lisztes egyszerűen kisebb sérüléssel bajlódik, valószínűleg az a legjobb, ha az orvosi és fizioterápiás stáb helyben foglalkozik vele.”

Más azonban már kevésbé derűlátó: „Számomra Lisztes továbbra is egy nagy kérdőjel. Vajon valaha visszatalál a helyes útra?” – utalva arra, hogy nem tudni, mikor látjuk újra régi formájában.

Az is elhangzott: „Mi van egyáltalán Lisztessel? Ő is sérült, vagy egyszerűen nem számolnak vele?” Ezek a kérdések jól mutatják, hogy a bizonytalanság mekkora teret nyerhet még egy olyan játékos esetében is, aki fiatalkora ellenére komoly reményeket keltett.

Ich denke, dass die Entscheidung bei Dahoud auch einfach ein klares Zeichen an den Spieler war. Lisztes ist einfach angeschlagen, vermutlich ist da auch die Betreuung der Mediziner und Physios vor Ort am besten! — Christopher Michel (@CMoffiziell) July 28, 2025



Hogy Lisztes pályára lép-e a második edzőmeccsen, vagy esetleg továbbra is kihagyja az előszezont, arra a következő napokban derülhet ki.