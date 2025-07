Aggódhatnak a szurkolók? Külföldön figyeltek fel a Fradi sztárjára

Januárban még majdnem kölcsönadták, aztán Robbie Keane vezetőedző mégis számított rá. Tóth Alex 19 évesen azóta a Fradi egyik legjobbja, a középpálya motorja lett. Nem csak idehaza, az NB I-ben lesz szükség rá, hanem a nemzetközi porondon is alapembernek számíthat a Ferencvárosban. Még csak októberben tölti majd be a húszat, de már bemutatkozott a válogatottban, s a szezon felfedezettje lett a teljes magyar bajnokságban. Most pedig külföldön is felfigyeltek rá.

Tóth Alex hetek alatt alapember lett a Fradiban / Fotó: Nemzeti Sport

Az Üllői129 oldal vette át az M4 Sport cikkét, mely CIES intézet rangsorát vette át. Eszerint az öt topligát - angol, spanyol, olasz, német, francia bajnokság - leszámítva Tóth Alex alakítja ki a legtöbb helyzetet a 20 év alatti középpályások körében. A CIES 100 pontos skálán értékeli a labdarúgókat egy olyan indexmérés alapján, amely azokat a passzokat veszi figyelembe, melynek következtében gólhelyzetet alakít ki a vizsgált játékos csapata. Tóth egyébként tavasszal 2 gólig és 8 gólpasszig jutott az NB I-ben.

Tóthot jó pénzért adhatná el a Fradi

Tóth Alex tavaszi szezonja a hírnevén is nagyot dobott, nem elképzelhetetlen, hogy ő lesz a Fradi következő magyar játékosa, aki külföldre igazol. A karrierje során a következő nagy lépés ez lehetne, bár a ferencvárosi drukkerek erről egyelőre hallani sem akarnak, annyira megkedvelték "Alit". A mértékadó Transfermarkt oldalon pontosan látni a középpályás fejlődését: januárban 150 ezer euróra (60 millió forint) taksálták, ez az összeg mára 2,5 millió euró (1 milliárd forint).