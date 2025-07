Robbie Keane elárulta, hogyan próbálja a Fradi eltitkolni a taktikát a kémkedő örmények elől

A Ferencváros kedden, magyar idő szerint 18 órától (tv.: M4) lép pályára az FC Noah ellen Örményországban, a Jereván közelében elhelyezkedő Abovyan város stadionjában. A Fradi megérkezett a mérkőzés helyszínére, s próbál a külső körülményekre is felkészülni, amennyire lehetséges.

A Fradi és Varga Barnabás még a magyarországinál is nagyobb hőségbe érkezett Fotó: Molnar Adam

Összeállt a Fradi

A háromórás repülőutat követően további egy órányi autóbuszos menet várt a médiacsapatra, a jereváni reptértől ugyanis még ennyi ideig kellett utazni, hogy sikerüljön eljutni a sajtótájékoztató helyszínére - számolt be az Origó az első kihívásról. A lap arról számolt be, hogy Robbie Keane vezetőedző szerint a felkészülésük jól sikerült, és az új érkezők is beilleszkedtek a Ferencvárosba. Az ír szakember amondó, a várható hőséggel mindkét együttes játékosainak meg kell majd küzdeniük.

– A szél kicsit hűthet az időjáráson, de a hőség persze nehezíthet, mindkét csapat hamarabb fáradhat, ez befolyásolhatja a mérkőzést. De ebben a tekintetben mindkét együttesre ugyanaz vár – idézi az Origó Robbie Keane-t, aki még nem foglalkozik a 3.kör sorsolásával, de azt elárulta, miért nem a Noah stadionjában edzettek a meccs előtt.

– Kemény meccsre készülök, ezen a szinten nincsenek könnyű mérkőzések. Nem szabad egy-egy külön játékosra koncentrálnunk, az ellenfélből felkészültünk teljes mértékben. Nem becsüljük le a riválist!

Mindig az edzőközpontban tartjuk az edzést, mert máskülönben megfigyelhetnék a taktikánkat. Ezért tartjuk máshol a tréninget

Bravúrral kezdtek

Nem csupán az edzésen nem láthatták az örmény kémek a Fradit, de az új szezonban készült tétmérkőzések felvételein sem. Ugyanis ez lesz az első Varga Barnabáséknak. Ellenben az FC Noah már két meccset is játszott a Bajnokok Ligája első selejtező körében, s nem kis meglepetésre a hazai 1-0-ás sikere után 2-2-re végzett Montenegróban, s 3-2-es összesítéssel búcsúztatta az FK Buducnost Podgorica együttesét.