Szoboszlai, Pécsi és Kerkez után újabb magyar név a Liverpool listáján

A Liverpool egyébként is népes hazai szurkolótábora 2023 nyarán ugrásszerűen megnőtt, amikor Szoboszlai Dominik a patinás angol klub játékosa lehet. Idén tovább erősíti a magyar vonalat a Premier League bajnoka. Pécsi Ármin érkezését már bejelentette a Liverpool, s ez napokon belül megtörténhet Kerkez Milos esetében is. A magyar névsor pedig tovább bővülhet: portugál források szerint Gyökeres Viktor is az Anfieldre tart.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos hamarosan csapattárs lesz, de akár még Gyökeres Viktor is csatlakozhat hozzájuk a Liverpool keretében (Fotó: AFP)

A magyar származású, de svéd válogatott futballista az elmúlt idényben 39 góllal lett portugál gólkirály. Gyökeres semmiképpen sem akar a lisszaboni csapat tagja maradni.

Liverpool: Szoboszlai, Pécsi, Kerkez, Gyökeres?

Gyökeres kapcsán korábban a Manchester United és az Arsenal érdeklődéséről lehetett hallani, de a Liverpool is keres középcsatárt, így nem meglepő, hogy Szoboszlai Dominik klubja is szívesen soraiban tudná a támadót.

Gyökeres a Sportingban töltött két idény előtt játszott Angliában, de nem a Premier League-ben, hanem a másodosztályban, a Coventry színeiben.