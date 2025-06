Szoboszlait megvédték a Liverpool szurkolói, áll a bál Wirtz miatt

Maga Szoboszlai Dominik is megmondta már, hogy ha 150 millió eurós csomagért vesznek valakit, akkor őt biztos nem a kispadra hozzák. Így reagált a magyar Liverpool-sztár Florian Wirtz leigazolására: „Meg kell találnunk a módját, hogy együtt tudjunk játszani. Várjuk meg, hogy mi lesz az előszezon után. Nem adom könnyen a helyemet” – jelentette ki Szoboszlai. A Liverpool szurkolói pedig nem is akarják, hogy egyik kedvencük a kispadra szoruljon, akármennyire is örülnek Wirtz érkezésének.

Szoboszlai idén megnyerte a Premier League-et a Liverpoollal (Fotó: AFP)

Amint az Origo kiszúrta, a Liverpool Fans Club szenvedélyes írásban vette védelmébe Szoboszlait.

„Nem lecserélni kell őt. Csak meg kellett találni a társát. Florian Wirtz lehet az új rendszer kulcsfigurája – de Dominik Szoboszlai nem háttérember. Nem veszik el tőle a szerepet. Sokkal inkább kiemelik, amit tud. Még mindig csak 24 éves. Már Premier League-bajnok. És most végre lesz valaki mögötte, aki valóban lát a pályán. Az előző szezonban Szoboszlai megtanulta, hogyan vigye előre a Liverpoolt a középpályáról egészen a kapuig. Most? Készen áll arra, hogy áttörje a legutolsó védelmi vonalat is. Több szabadság. Több veszély. Még «liverpoolibb», mint valaha. Wirtz nem azért érkezik, hogy kiszorítsa Szoboszlait. Azért van itt, hogy még jobbá tegye azt, amit Szoboszlai már felépített” – olvasható a szurkolói oldalon.

Szoboszlai már a Liverpool-család része

A poszt alatt a hozzászólók egyetértenek abban, hogy Wirtz és Szoboszlai egyszerre kellenek a pályán. Nem egy komment hangsúlyozta, mennyire megszerették a magyar játékost:

„Ő nem megy sehova, ő már a családunk része.”

Szoboszlai két éve igazolt Liverpoolba, ilyen rövid idő alatt ekkora hatást tett az angol klub drukkereire.