Szoboszlai Dominik óriási hírre vár, napokon belül megtörténik a csoda

Vasárnap csúcsra ért Angliában Szoboszlai Dominik, aki második szezonjában bajnoki címet ünnepelt a Liverpoollal. A magyar válogatott játékos két év alatt két trófeát zsebelt be a klubbal, a Premier-League-siker mellett tavaly a Ligakupát is elhódította. Álma a Bajnokok Ligája-serleg, erre minimum egy évet még várnia kell, igaz, jövőre akár Budapesten ünnepelhetne. Egy álomhatárt azonban már napokon belül elérhet. Nagyon közel, néhány ezer rajongóra van ahhoz, hogy 3 milliója követője legyen az Instagramon. Ezzel nem csak magyar focistákat, hanem néhány liverpooli klubtársat is megelőz.

Szoboszlai Dominik a Liverpool bajnoki mezében Fotó: Andrew Powell

Szoboszlai 2023 nyarán érkezett az angol csapathoz, a szerződése aláírása megdobta a népszerűségét, s hamarosan egymilliós lett a követőtábora. Ez két év alatt megtriplázódott, jelenleg 2,9 miliónál jár, s akár napokon belül összejöhet a 3 milliós határ. Érdekesség, hogy ezzel a számmal liverpooli csapattársakat is megelőzi: az alapemberek közül Cody Gakpo (2 millió), Curtis Jones (1,8 M) és Ryan Gravenberch (1,4 M) is a magyar játékos mögött van.

Szoboszlai első a focisták között

A hazai focistáknál, s sportolóknál egyértelműen Szoboszlai az első, rajta kívól kizárólag Dzsudzsák Balázs tudta átlépni az egymilliós határt.

A magyar labdarúgók Instagram-követői: 1. Szoboszlai Dominik 2,9 M 2. Dzsudzsák Balázs 1,8 M 3. Kerkez Milos 733 ezer 4. Sallai Roland 560 E 5. Szalai Attila 480 E

A hazai, globális mezőnyből egyedül Palvin Barbara előzi meg Szoboszlait, de ő nagyon. A világhírű modell jelenleg 20 millió követőnél jár.