Ezért kerül lapátra Gulácsi és Orbán Willi is? Irgalmatlan pénzt kaszálna a Lipcse

Rengeteg pénzt veszített, és még többet veszít az RB Leipzig azzal, hogy a 2024/25-ös Bajnokok Ligája-főtáblán csúnyán leszerepelt (egy győzelem, hét vereség, 32. hely), a német Bundesliga hetedikjeként pedig ősszel nem indulhat sem a BL-ben, sem az Európa- vagy Konferencia-ligában. Így euró-tízmilliók hiányoznak a tervezett költségvetésből – miközben a kiadásokon nehéz faragni, hiszen évente 200 millió euró (80,5 milliárd forint) megy el csak a fizetésekre, ebből 170 millió euró (68,5 milliárd forint) a futballisták számlájára. Ezért kell spórolniuk a klubvezetőknek az új edzőn és játékosokon, illetve lehetőleg jó pénzért megszabadulni a túl sokat kereső és/vagy piacképes focistáktól. Még az olyan, tíz éve ott szolgáló "őskövületektől" is, mint az utóbbi időszakban egyedüliként dicsérhető Gulácsi Péter és Orbán Willi.

Gulácsi volt a Lipcse legjobbja, de Sesko (jobbra) házi gólkirályként kelendőbb Fotó: Getty Images

A Sport Bild megtudta: Gulácsiék totális átalakításra készülő klubvezetői a gyenge szezon ellenére is akár 250 millió euró (100 milliárd forint) bevételt remélnek a nyári játékoseladásokból.

Gulácsi volt jó, de a csatárokat mérik aranyáron

Ennek persze nagy ára is van, hiszen a legkelendőbb labdarúgók mellett a régóta a csapat gerincét alkotó rutinos klubikonok is eladók – mint például a Kickernél az év legjobb kapusává választott Gulácsi (35 éves) és a csapatkapitány, bekk létére ötgólos Orbán (32). De ebbe a sorba tartozik a legrégebbi bútordarab, a 12 éve, még a harmadosztályban igazolt dán Yussuf Poulsen (31) és a szlovén Kevin Kampl (34) is.

Persze a harmincon túliak társaságánál még úgy is sokkal inkább a fiatalabb "sztárok" jelentik az aranytartalékot, hogy idén nem vagy csak időnként igazolták a tehetségüket. A legnagyobb bevételt a 22 éves szlovén középcsatár, Benjamin Sesko értékesítésétől remélik Lipcsében. Vele sajtóhírek szerint már meg is állapodott az angol ezüsérmes Arsenal, már csak az RB által remélt 80-100 millió eurós (32-40 milliárd forint) vételárban kell megegyezniük a feleknek. Nem sokkal marad el mögötte a 22 éves holland Xavi Simons, akiért a hírek szerint szintén az Arsenal, valamint a Tottenham, a Newcastle, a Manchester United és a Barcelona is érdeklődik – a befutónak minimum 70 millió eurót (28 milliárd forint) kell majd elutalnia érte. De várják az ajánlatokat a 25 éves belga támadóért, Lois Opendáért is, 50 millió euró (20 milliárd forint) magasságában.