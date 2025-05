Sallai Rolanddal nem sikerült, nélküle összejöhet a BL-indulás a Freiburgnak

A német Bundesliga az elmúlt években is okozott váratlan megtáltosodásokat, és noha nemrég még úgy tűnt, hogy a Mainz lehet a következő meglepetéscsapat, most a freiburgiak tűnnek befutónak. A Freiburg először 1993-ban jutott fel a német élvonalba, és már a második (1994–95-ös) idényében története legjobb szereplését produkálta azzal, hogy a Bundesliga 3. helyén végzett. Ezt nem követték hasonló sikerek, 1997-ben és 2002-ben, majd az egyaránt azonnali visszajutás után 2005-ben is kiesett a csapat a másodosztályba. Utóbbi alkalommal 2009-ig kellett várni az ismételt feljutásra, azóta viszont csak a 2015-16-os évadot töltötte az együttes a Bundesliga 2-ben. Az alig negyedmillió lakosú Freiburg im Breisgau városának futballcsapata jellemzően a középmezőny tagja volt az elmúlt években, háromszor az Európa-ligában is elindulhatott. Volt már esély a Bajnokok Ligája-szereplésre is, ám Sallai Rolanddal a keretében kétszer is a hajrában bukott el a klub. Most itt az újabb esély a klubtörténelem első BL-szereplésére – írja a Magyar Nemzet.

Sallai Roland korábban Európa-ligához segítette a Freiburgot / Fotó: Tom Weller / DPA

De már Sallai nélkül, aki szeptemberben a Galatasaray csapatához igazolt. S már nem Christian Streich irányítja a gárdát, hiszen a német vezetőedző majdnem 13 év után távozott a csapat éléről. A helyét egy másik freiburgi klublegenda, Julian Schuster vette át, akinek ez lett az első megbízatása egy élvonalbeli csapat vezetőedzőjeként.

Julian Schuster nem okozott csalódást

A szurkolók nagy örömére az idényt 39 évesen elkezdő Schuster nem okozott csalódást. Az első hét fordulóban öt győzelmet szerzett a csapat, és noha ezt egy januárig tartó hullámvölgy követte, februártól kezdve ismét szárnyra kapott. Mindezt úgy, hogy a Freiburgnak mindmáig negatív a gólkülönbsége, és az első tíz helyezett közül a legkevesebb szerzett találata van. Mindössze négy játékosa lőtt kettőnél több gólt, és közülük is a kilencgólos Dóan Ricu a legeredményesebb. Ám az együttes elsősorban a csapatmunkát illetően nagyon jó, és abban, hogy a szoros mérkőzéseket szinte sosem veszíti el. Az évadban eddig két meccsen kapott ki a Freiburg egygólos különbséggel, miközben tíz ilyet megnyert. A közelmúlt sikerei és a riválisok közül a Mainz, a Leipzig és a Mönchengladbach rossz formája pedig azt jelenti, hogy a 32. forduló után a Freiburg a negyedik helyen áll a Bundesliga tabelláján.

Az állás a BL-indulásért küzdő Bundesliga-csapatok között: 3. Frankfurt 32 63-43 56 pont

4. Freiburg 32 46-49 52

5. Dortmund 32 64-49 51

6. Leipzig 32 51-45 50

7. Mainz 32 49-40 48

8. Werder 32 50-56 47

A Bayern és a Leverkusen mögött további két csapat lesz ott ősszel a BL alapszakaszában, és az Eintracht Frankfurtnak erre komoly esélye van – vasárnap a St. Pauli ellen be is biztosíthatja ezt, noha egy nézőtéri rendbontás miatt pontlevonás is fenyegeti a klubot. A Freiburg szombaton a kiesés elől menekülő Kiel vendége lesz, a két közvetlen riválisra viszont nagyon nehéz mérkőzés vár: az elmúlt hat bajnokijából ötöt megnyert Borussia Dortmund a Leverkusen, míg a Lőw Zsolt által irányított RB Leipzig a Werder Bremen otthonába látogat.