Sallai rossz hírt kapott, csalódott benne az edzője

Nyáron jó eséllyel visszatérhet a német Bundesligába Sallai Roland, akit tavaly a Galatasaray vásárolt ki a freiburgi szerződéséből. Az 58-szoros magyar válogatott támadó eddig 26 tétmérkőzésen játszott a török sztárklubban, de a három gólját keveslik a kritikusai, különösen a 6 millió eurós (2,4 milliárd forint) vételára és a sajtóértesülések szerint 2,5 millió eurós (egymilliárd forint) éves fizetése tudatában.

Török lapértesülés szerint edzője csalódott Sallai Rolandban és nyáron eladná a Galatasaray / Fotó: Anadolu via AFP

A Fotospor most új szintre emelte a Sallai várható nyári távozásáról szóló híreket. A portál úgy értesült, hogy Okan Buruk vezetőedző is csalódott magyar légiósa hatékonyságában, különösen a gólpasszok hiányában. Azt már elhallgatják a cikkben, hogy ide-oda tologatott támadónk eddig hét poszton játszott a csapatban (még olyanra is volt példa, hogy edzője egy meccsen belül négy pozícióban szerepeltette a támadósortól a középpályán át a védelemig).

Sallai visszatérhet a Bundesligába

Buruk kívánsága volt Sallai tavalyi szerződtetése, most azonban állítólag nyáron elengedné a 2028-ig érvényes isztambuli szerződéséből, ha kifizetik érte a tavalyi vételárát.

A hír szerint több német csapat – köztük korábbi sajtóértesülés szerint a VfB Stuttgart – érdeklődik a tavalyi Európa-bajnokság legjobb magyar játékosa iránt, aki Freiburgban (2018-2024) összesen 163 tétmeccsen 27 góllal és 23 gólpasszal segítette a csapatát.