Magyar bíró akasztotta ki Ronaldóékat Szaúd-Arábiában

Alaposan megszenvedett a győzelemért a szaúdi labdarúgó-bajnokság 29. fordulójában az al-Nasszr. Az együttes idegenben, ráadásban szerzett góllal múlta felül 3-2-re a Damacot. A találkozót Bognár Tamás személyében magyar játékvezető vezette, akinek egy döntése után kiakadtak a sárga mezesek.

Bognár Tamás vezette kedden az al-Nasszr meccsét Fotó: NurPhoto via AFP

Bognár asszisztensei Buzás Balázs és Kóbor Péter voltak. Ez a helyi szurkolókat is meglephette, és az Al Nassr Zone is csak nem sokkal a mérkőzés előtt közölte. A VAR-szobában Vad István volt a „főnök”. A 79. percben 2-2-nél Vad ki is hívta Bognárt, hogy nézze meg a videót, vélhetően azért, mert szerinte 11-es járna az al-Nasszrnak. Bognár azonban tartotta magát az eredeti döntéséhez, hogy ő nem látott szabálytalanságot. A „sértett”, a portugál Otávio és az al-Nasszr többi játékosa nem így látta és kiakadtak a magyar játékvezetőre - írja a Magyar Nemzet.

Bognár Tamás elkerülte Ronaldót

Az al-Nasszr a két legnagyobb világsztárját, Cristiano Ronaldót és Sadio Manét egyaránt nélkülözte a találkozón. Sérülésről szó sincs egyikőjük esetében sem, csupán Stefano Pioli vezetőedző azt szerette volna, hogy kipihentek legyenek a szombati, ázsiai Bajnokok Ligája negyeddöntőre. A szaúdi topcsapat a japán Yokohama F. Marinos otthonában vívja az odavágót.

A bajnokságban öt fordulóval a vége előtt az al-Ittihad hat pontos előnnyel vezeti a tabellát (68 pont) a második helyezett al-Hilal (62 pont) előtt, az al-Nasszr 60 ponttal a harmadik helyen áll, így szinte biztos, hogy Ronaldo a harmadik szezonjában sem tud a csúcsra érni Szaúd-Arábiában. A portugál világklasszis szerződése a nyáron jár le, a lehetséges folytatás egyre bizonytalanabbá válik számára.